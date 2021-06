Lufthansa a mandaté plusieurs banques en vue d’une possible augmentation de capital. L’objectif de l’opération serait de rembourser une partie des aides publiques perçues pour traverser la crise du Covid-19 et restaurer une structure du capital efficiente à long terme. Le montant de l’opération et son calendrier n’ont pas encore été arrêtés. Cependant, une opération se montant à plusieurs milliards d’euros ne serait guère surprenante. Bien entendu, l'Etat allemand devra donner son aval. En parallèle, Lufthansa a indiqué viser une marge d’Ebit ajusté d’au moins 8% d’ici 2024.