LUFTHANSA : revoit à la baisse ses prévisions de capacités annuelles

La pandémie de Covid-19 perdure et, avec elle, les nombreuses restrictions de voyage mises en place pour l’endiguer. Dans ce contexte, Lufthansa se montre plus pessimiste pour 2021. Le groupe aérien, qui détient notamment Austrian Airlines et Brussels Airlines, prévoit désormais de tourner à près de 40 % de ses capacités en comparaison de 2019 (période pré-pandémie), contre entre 40 à 50 % précédemment. Cela se traduit par un repli de 1,88% à 10,73 euros l’action sur la place de Francfort.



Cet ajustement de perspectives est intervenu à l'occasion de la publication des résultats du premier trimestre 2021. Sur la période, Lufthansa a publié une perte nette de 1,05 milliard d'euros (contre -2,12 milliards d'euros un an plus tôt), un Ebit ajusté de -1,14 milliard d'euros (contre -1,22 milliard d'euros un an plus tôt) et une chute de 60 % du chiffre d'affaires à 2,56 milliards d'euros.