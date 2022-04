Le patron de Swiss annonce une augmentation des prix des billets

Zurich (awp) - Swiss fait face à une hausse massive des prix du kérosène à cause de la guerre en Ukraine. En conséquence, les prix des billets ont augmenter cette année, a déclaré le patron de la filiale de Lufthansa Dieter Vranckx dans une interview à la NZZ am Sonntag.

Pour Swiss, la guerre en Ukraine signifie qu'elle ne vole plus à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg et Kiev a rappelé M. Vranckx. En termes de chiffre d'affaires, le manque à gagner est de moins de 2%. Les vols vers l'Asie ne peuvent en revanche plus survoler l'espace aérien russe, ferme, ce qui entraîne des augmentations de la durée des vols de jusqu'à cinq heures et, partant, une augmentation des coûts.

A cela s'ajoute la hausse "très rapide et très forte" des prix du kérosène et le carburant représente jusqu'à 30% des coûts, a ajouté le patron de Swiss. Actuellement, le kérosène coûte 50% de plus qu'avant la guerre. Des adaptations des prix des billets cette année sont donc "très vraisemblables". M. Vranckx ne peut toutefois pas encore dire de combien augmenteront les prix des passages aériens.

Pour l'été 2022, le patron de Swiss prévoit que l'activité se situera à 70-80% du niveau de 2019, avant la pandémie du coronavirus. Cette année, l'utilisation des capacités aériennes est déjà passée de 35% en février à plus de 60% en avril.

