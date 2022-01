Lente reprise d'activité à l'aéroport de Zurich en 2021

Zurich (awp) - L'aéroport de Zurich est parvenu à légèrement redresser la barre en 2021, mais se trouve encore nettement en dessous de son niveau d'activité enregistré en 2019, a annoncé mercredi Flughafen Zürich, l'exploitant de la première plateforme aéroportuaire suisse.

L'année dernière, quelque 10,2 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Kloten en banlieue zurichoise. C'est 22,7% de plus qu'en 2020, année où le transport aérien avait été frappé de plein fouet par les restrictions sanitaires imposées en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais l'aéroport est encore bien loin des 31,5 millions de passagers transportés en 2019 - un chiffre record - avant l'éclatement de la crise liée au Covid-19.

Après une première partie d'année 2021 difficile, le transport aérien avait retrouvé un peu de vigueur grâce aux vacances d'été et à l'automne. Mais la situation s'est de nouveau aggravée en fin d'année avec l'apparition du variant Omicron, très contagieux et qui a nécessité de nouvelles mesures sanitaires.

Le nombre de rotations d'appareils a en conséquence augmenté, avec 132'600 décollages et atterrissages, 19,1% de plus que l'année précédente. Swiss a été le plus important contributeur avec une part de 51,7% aux mouvements d'avions, suivi par sa filiale de voyages de vacances Edelweiss (9,7%) et sa maison-mère Lufthansa (3%).

Au seul mois de décembre, quelque 1,1 million de passagers se sont envolés au départ de Zurich, un chiffre quasiment triplé sur un an. Comparé à décembre 2019, le nombre de voyageurs pendant le mois sous revue se situe à 45,4%.

La reprise d'activité s'est également faite ressentir au niveau du fret, dont les volumes ont bondi de 35% sur un an avec un total de 393'062 tonnes de marchandises transportées.

Les activités commerciales - notamment les boutiques et restaurants - ont aussi retrouvé des couleurs, le chiffre d'affaires progressant de 24,3% à 294,8 millions de francs suisses.

al/rp