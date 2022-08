Les pilotes de Lufthansa se mettent en grève vendredi - syndicat

Le syndicat, Vereinigung Cockpit (VC), a déclaré que les négociations salariales avaient échoué et que la grève affecterait les pilotes de la compagnie aérienne de passagers ainsi que de sa division cargo.

Lufthansa s'est refusé à tout commentaire immédiat.

Les grèves et les pénuries de personnel ont déjà contraint les compagnies aériennes, dont Lufthansa, à annuler des milliers de vols cet été et ont provoqué des files d'attente de plusieurs heures dans les principaux aéroports, frustrant les vacanciers désireux de voyager après les lockdowns du COVID-19.

VC réclame une augmentation de salaire de 5,5 % cette année pour ses plus de 5 000 pilotes et une compensation automatique de l'inflation par la suite.

"Nous n'avons pas non plus reçu d'offre suffisante aujourd'hui. Cela donne à réfléchir et c'est une occasion manquée", a déclaré Matthias Baier, porte-parole de VC.

Plus tôt dans la journée de mercredi, les pilotes d'Eurowings, filiale de Lufthansa, ont voté en faveur de la grève mais souhaitent d'abord poursuivre les négociations salariales avec leur employeur.

Au début du mois, la direction de Lufthansa a conclu un accord salarial avec le personnel au sol, évitant ainsi de nouveaux débrayages après qu'une grève l'ait obligée à annuler plus de 1 000 vols.