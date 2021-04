Lufthansa : perte trimestrielle moins lourde que prévu

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs, grâce à des mesures drastiques de réductions de coûts, notamment d'importantes suppressions d'effectifs.



Sur les trois premiers mois de l'année, sa perte opérationnelle ajustée atteint 1,1 milliard d'euros, contre -1,2 milliard d'euros un an plus tôt, un résultat qui intégrait déjà les premiers effets de la pandémie.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient une perte de l'ordre de 1,3 milliard d'euros.



Le chiffre d'affaires a chuté de 60% à 2,6 milliards d'euros, alors que le nombre de passagers transportés n'a atteint que trois millions, ce qui représente à peine 10% du niveau d'avant la crise (premier trimestre 219).



Le transporteur explique toutefois avoir réussi à réduire de 51% ses dépenses opérationnelles, qui ont été ramenées de 8,2 à quatre milliards d'euros, notamment sous l'effet d'un allègement de ses effectifs de 19%, le groupe n'employant désormais plus que 111.262 personnes.



Cette publication ne semblait pas totalement rassurer les investisseurs jeudi matin, puisque le titre Lufthansa se repliait d'environ 1,4% à Francfort.



