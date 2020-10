Lufthansa : prévoit de tomber dans le rouge au 3e trimestre

20/10/2020 | 16:53

Le deuxième transporteur européen s'attend à une perte d'exploitation ajustée (EBIT) d'environ 1,26 milliard d'euros pour le trimestre, presque une image miroir du bénéfice de 1,30 milliard d'euros enregistré il y a un an.



Pour les neuf premiers mois de l'année, la perte d'exploitation devrait atteindre 4,16 milliards d'euros, pour un bénéfice de 1,71 milliard d'euros à la même période en 2019.



Malgré le versement de 2 milliards d'euros lors du dernier trimestre lié à des annulations de vols dans un contexte de pandémie, le groupe allemand a déclaré avoir réussi à réduire ses pertes par rapport au 2e trimestre.



Lufthansa a notamment bénéficié de réductions de coûts et de report d'impôts. A ses nouvelles, le titre a gagné plus de 7% mardi, à la bourse de Francfort.



La demande de voyages aériens devrait touefois rester terne au cours des prochains mois d'hiver en raison de l'évolution actuelle de la pandémie et des restrictions de voyage qui en résultent, prévient la compagnie.





