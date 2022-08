Lufthansa réalise son premier bénéfice net trimestriel en deux ans

Francfort (awp/afp) - Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa, tiré par sa branche de fret, a réalisé au deuxième trimestre son premier bénéfice net depuis la pandémie de Covid-19. Le propriétaire de Swiss prévoit pour 2022 un résultat opérationnel d'au moins 500 millions d'euros.

Le transporteur, à travers sa branche Cargo, a surtout profité au deuxième trimestre d'une demande et de prix toujours élevés dans le transport de fret, tandis que le résultat d'ensemble des compagnies aériennes - Lufthansa, Austrian, Swiss, Eurowings et Brussels Airlines - reste dans le rouge.

En raison des perturbations dans les aéroports et le manque de personnel, le groupe a toutefois légèrement abaissé ses attentes de trafic au troisième trimestre, qui s'annonce plus compliqué. Le géant allemand a supprimé cet été, comme d'autres compagnies européennes, des milliers de vols face au désordre qui a gagné les aéroports avec la reprise de la demande post-pandémie.

Le groupe, qui a supprimé plus de 30'000 emplois depuis 2020, prévoit désormais d'embaucher 5000 personnes au deuxième semestre. "Le groupe Lufthansa est de retour dans le vert", s'est félicité le patron, Carsten Spohr, dans un communiqué. "Il s'agit désormais de poursuivre la stabilisation des opérations."

Lufthansa avait été en outre confronté à une journée de grève de son personnel au sol fin juillet, entraînant l'arrêt quasi-total des opérations dans ses deux principaux aéroports Francfort et Munich. La demande devrait cependant rester élevée malgré les difficultés, les réservations pour les mois d'août à décembre atteignant 83% du niveau d'avant la pandémie.

Dans le détail, l'activité passagers a réalisé au deuxième trimestre une perte d'exploitation de 86 millions d'euros, contre 1,2 milliard au deuxième trimestre 2021. Entre avril et juin, les annulations et retards ont coûté 158 millions d'euros. Sur les six premiers mois, les compagnies restent dans le rouge de 86 millions d'euros au total, seul Swiss ayant réalisé un maigre bénéfice d'exploitation de 45 millions.

La branche cargo a dégagé de son côté 482 millions d'euros de bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre en hausse sur un an, atteignant un bénéfice opérationnel de presque un milliard au premier semestre. Sa filiale technique a dégagé 100 millions d'euros au deuxième trimestre.

