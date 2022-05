Lufthansa : réalise une perte de -584 ME au 1er trimestre

Le Groupe a plus que doublé son chiffre d'affaires à 5,4 milliards d'euros au 1er trimestre 2022 (contre 2,6 milliards d'euros au 1er trimestre 2021).



L'EBIT ajusté s'est élevé à -591 millions d'euros et s'est ainsi nettement amélioré par rapport au trimestre de l'année précédente, malgré les effets de la pandémie (année précédente : -1,0 milliard d'euros). La marge EBIT ajustée a augmenté en conséquence pour atteindre -11,0 % (année précédente : -40,9 %).



Le résultat net ressort à -584 millions d'euros. Il s'est également amélioré par rapport au même trimestre de l'année précédente (-1,0 milliard d'euros).



Le nombre de passagers a plus que quadruplé au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente. Entre janvier et mars, les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont accueilli 13 millions de passagers à bord (contre 3 millions l'année dernière).



Pour l'ensemble de l'année 2022, le groupe Lufthansa prévoit une capacité aérienne moyenne annuelle de passagers d'environ 75%. En été, environ 95% de la capacité d'avant la crise sera offerte sur les lignes européennes court-courriers et environ 85% sur le transatlantique.



