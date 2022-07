Lufthansa renoue avec un bénéfice opérationnel ajusté au deuxième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aérien allemand Lufthansa a indiqué vendredi avoir enregistré un résultat opérationnel ajusté positif au deuxième trimestre, selon des données préliminaires non auditées.

A la Bourse de Francfort, l'action Lufthansa a bondi à la suite de cette annonce et gagne 7,2% à 6,13 euros vers 16h00. Les autres compagnies aériennes s'envolent également: Air France-KLM s'adjuge 6% à Paris, IAG, maison-mère de British Airways et Iberia, s'adjuge 4,5% à Londres.

Sur la période d'avril à juin, le transporteur aérien a vu ses revenus être multipliés par plus de 2, à 8,5 milliards d'euros, contre 3,2 milliards d'euros un an plus tôt, selon ces données préliminaires.

Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'est établi entre 350 millions et 400 millions d'euros, à comparer à une perte de 827 millions d'euros un an auparavant, et une perte de 591 millions au premier trimestre. Le groupe indique avoir réalisé des performances robustes au sein de Lufthansa Cargo et Lufthansa Technik, ses divisions de fret et de maintenance. Son activité passagers a toutefois encore accusé une perte opérationnelle ajustée, a ajouté la société.

Lufthansa a par ailleurs dégagé un flux de trésorerie disponible ajusté autour de 2 milliards d'euros contre 382 millions d'euros un an plus tôt.

La société présentera l'intégralité de ses résultats trimestriels le 4 août.

