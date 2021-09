Lufthansa : une première cabine Airspace en exploitation

Airbus indique que Lufthansa a démarré l'exploitation de son premier appareil de la famille A320 équipé de sa nouvelle cabine Airspace, en faisant le premier opérateur en Europe à introduire les nouvelles caractéristiques de cette cabine sur un monocouloir.



En 2018, la compagnie allemande, cliente de longue date de la famille A320 et l'un des plus grands exploitants d'Airbus au monde, a choisi d'équiper de cabines Airspace plus de 80 de ses nouveaux appareils de la famille A320 commandés à Airbus.



Les nouvelles caractéristiques d'Airspace comprennent notamment des panneaux de parois latérales plus minces, une meilleure vue au travers les hublots, des coffres à bagages plus grands, ainsi que les dernières technologies d'éclairage full LED.



