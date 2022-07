Lufthansa va annuler 2.000 vols supplémentaires durant l'été

BERLIN, 13 juillet (Reuters) - Lufthansa va annuler 2.000 vols de plus au départ de Francfort et de Munich cet été, a déclaré mercredi la compagnie aérienne allemande, confirmant une information du quotidien Bild, en invoquant le manque de personnel dans les aéroports ainsi que les mouvements sociaux et la pandémie de COVID-19.

Ces annulations s'ajoutent aux 770 annoncées pour la semaine du 8 au 14 juillet. Elles concerneront surtout les vols dans les après-midis et les soirées très fréquentées, a déclaré Lufthansa.

"Lufthansa a mis en œuvre de nombreuses mesures et recrute du personnel supplémentaire partout où cela est possible pour assurer la plus grande stabilité possible du programme de vols et offrir ainsi à ses passagers la meilleure sécurité de planification possible", a déclaré le transporteur à Reuters.

"Les grèves liées à la sécurité des vols, les événements météorologiques et, en particulier, l'augmentation du taux d'infection par le coronavirus ont maintenant mis le système à rude épreuve", a-t-il ajouté. (Reportage Riham Alkousaa et Zuza Szymanska; version française Elitsa Gadeva, édité par Jean-Stéphane Brosse)