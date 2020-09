Pour Swiss, le retour à la normalité sera plus long que prévu

Zurich (awp) - Les restrictions de voyages ralentissent la reprise dans le secteur aérien. De son côté, Swiss ne devrait pas pouvoir augmenter les capacités autant que prévu durant son horaire d'hiver, seulement 30 à 40% des vols devraient être assurés, par rapport à la même période un an plus tôt. Le retour au niveau d'avant la crise est attendu au plus tôt en 2024.

Swiss avait initialement prévu de pouvoir proposer à nouveau environ la moitié du calendrier prévu d'ici décembre. "Au cours du mois de juillet, nous étions encore assez confiants quant à notre capacité à atteindre cet objectif", a déclaré lundi devant la presse à Zurich Michael Trestl, responsable du réseau de Swiss.

En septembre, il ne devrait plus être que de 30%. Il devient évident que le calendrier d'hiver de novembre à mars sera bien en deçà des attentes, a déclaré M. Trestl, principalement en raison des diverses restrictions de voyage.

D'une part, des quarantaines sont imposées aux voyageurs de retour en Suisse en provenance de certaines destinations, comme l'Espagne. De l'autre, certains pays, comme la Grande-Bretagne, ont inscrit la Suisse dans leur liste des pays à risques. Cela a provoqué de nombreuses annulations ou non présentations à l'aéroport. Les réservations nettes stagnent, voire se replient légèrement, a souligné M. Trestl.

Fret en hausse

Par contre, Swiss profite d'une solide demande pour le transport aérien de marchandises (fret). A la fin août, Swiss a réalisé environ 800 vols uniquement pour le transport de produits, et transporté 27'000 tonnes de marchandises.

La maison mère de Swiss, Lufthansa, a pour sa part indiqué qu'elle ne serait en mesure de proposer que 20 à 30% de son offre de vols habituels. Elle veut clouer au sol un plus grand nombre d'appareils que prévu et réduire encore plus drastiquement ses effectifs, selon des annonces effectuées séparément lundi.

Les conséquences pour la filiale suisse sont peu claires. "Dès 2024, nous envisageons opérer une flotte similaire à celle du printemps 2020", mais cela dépendra aussi des besoins de renouvellement.

Côté effectifs, Swiss espère traverser cette épreuve en évitant les licenciements. Au cours du weekend, Swiss a annoncé une coopération avec les CFF pour que les pilotes puissent également conduire des trains. Swiss a confirmé des discussions mais précisé que de nombreux points restaient à éclaircir.

Swiss perd environ un million de francs suisses par jour, contre 3 millions lors des mois les plus difficiles en avril et en mai. Un soutien public lui a été octroyé à hauteur de 1,275 milliards de francs suisses de garantie pour elle-même et Edelweiss, permettant aux deux entreprises d'obtenir des crédits bancaires pour 1,5 milliard.

Le nouveau programme de vols d'hiver de Swiss sera présenté mardi prochain (29 septembre).

