Rome ouvre l'accès aux données confidentielles d'ITA à Lufthansa -Corriere della Sera

BARCELONE/PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie allemande Lufthansa a obtenu l'accès à un ensemble de données confidentielles de la compagnie publique italienne ITA, alors que le gouvernement italien souhaite accélérer la cession d'une part majoritaire de l'entreprise, a rapporté le Corriere della Sera vendredi.

L'armateur MSC Mediterranean Shipping, qui s'était porté candidat à ce rachat aux côtés de Lufthansa, ne figure pas parmi les sociétés autorisées à consulter la base de données, a précisé le journal.

Le fonds Certares Management, allié à Air France-KLM et Delta Air Lines, ne semble pas non plus avoir été invité à cette consultation, selon le Corriere della Sera, qui cite des sources gouvernementales proches du dossier.

Certares était jusqu'à récemment en pole position pour prendre une participation majoritaire dans la compagnie publique italienne. Le groupe a mené des discussions exclusives en ce sens avec le gouvernement de Mario Draghi. Fin octobre, le nouveau gouvernement dirigé par Giorgia Meloni a cependant mis fin à cette exclusivité tout en indiquant que des discussions se poursuivaient en vue de la reprise de la compagnie.

"Air France-KLM réitère son intérêt pour le renforcement des liens avec ITA, dans le cadre du consortium dirigé par Certares et avec son partenaire de joint-venture Delta Air Lines", a indiqué le transporteur franco-néerlandais dans une déclaration transmise à l'agence Agefi-Dow Jones.

