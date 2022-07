Swiss avec un "résultat positif" au 2e trimestre

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss a affiché un "résultat positif" au deuxième trimestre, a indiqué vendredi sa maison-mère Lufthansa, sans plus de précision.

Contactée par l'agence AWP pour obtenir plus de détails, une porte-parole a refusé de donner suite. Les résultats trimestriels de Swiss seront dévoilés le 4 août en parallèle de ceux de Lufthansa, a-t-elle ajouté.

Selon des chiffres provisoires et non audités, le groupe Lufthansa a dégagé entre avril et fin juin un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros (8,4 milliards de francs suisses), plus que doublé par rapport au deuxième trimestre 2021. Au niveau opérationnel, l'entreprise a dégagé un bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté entre 350 et 400 millions, contre une perte de 827 millions un an plus tôt.

Au premier trimestre, Swiss avait fortement réduit ses pertes. Le chiffre d'affaires avait plus que doublé sur un an à 712,0 millions de francs suisses, tandis que la perte d'exploitation avait été ramenée à 47,4 millions après -201 millions un an plus tôt.

al/rp