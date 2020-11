Swiss conclut un accord avec le syndicat Kapers sur les mesures d'économies

Zurich (awp) - Swiss et le syndicat du personnel de cabine Kapers ont conclu un accord à propos des mesures d'économies prévues pour la période 2021-23 par la compagnie aérienne. Les mesures, limitées dans le temps, seront soumises le plus rapidement possible au personnel concerné pour approbation

Le contrat collectif conclu entre Kapers et Swiss sera prolongé au moins jusqu'en 2025 après la fin des mesures en 2023.

Réductions d'emploi

Le paquet de mesures décidées par Swiss comprend des réductions de coûts et des suppressions d'emploi. Dans la mesure du possible, les réductions interviendront via des mises à la retraite anticipée ou des solutions de travail partiel. Dans l'ensemble, Swiss veut obtenir une réduction des coûts d'environ 10%. Les fluctuations naturelles permettront aussi des économies de 10% de plus.

Selon Swiss, les premières mesures seront mises en place dès mars 2021. Lors de la publication de ses chiffres sur neuf mois, jeudi, la compagnie avait déjà annoncé des suppressions d'emploi, les chiffrant à environ 1000 sur deux ans.

Kapers confirme son accord

Le syndicat Kapers a confirmé vendredi soir dans un communiqué séparé avoir donné son accord aux mesures prévues par la compagnie. Cela a été possible car Swiss a pris en compte plusieurs revendication de l'organisation des employés. Les mesures ont notamment été clairement limitées dans le temps.

Les mesures annoncées sont incisives pour le personnel, car les salaires se situent déjà nettement sous le niveau médian de l'économie suisse.

Jeudi, la filiale de Lufthansa avait état d'une perte de 414,7 millions de francs suisses sur les neuf premiers mois de l'année, après un bénéfice de 489,6 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a chuté de 62% à 1,54 milliard de francs suisses, conséquence de la pandémie du coronavirus qui a cloué au sol jusqu'à 95% de la flotte.

Depuis l'été, l'offre a été successivement renforcée. Sur les neuf premiers mois, Swiss a transporté 4,3 millions de passagers, 70% de moins que sur les neuf premiers mois de 2019.

