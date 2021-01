Swiss: le personnel de cabine accepte un paquet de mesures d'économies

Zurich (awp) - Le personnel de cabine de Swiss a accepté le paquet d'économies proposé par l'employeur. 90% des salariés concernés ont accepté le paquet qui leur était soumis et avait été conclu entre Swiss et le syndicat Kapers en novembre dernier.

Un porte-parole de Swiss a confirmé à AWP l'information parue dans le magazine Schweiz am Wochenende. Ces mesures d'économies, limitées dans le temps jusqu'en 2023, constituent la réaction de la filiale de Lufthansa à la chute massive du nombre de passagers en relation avec la pandémie du coronavirus.

Citée par la presse CH Media, la présidente de Kapers Sandrine Nikolic, a indiqué que le personnel de cabine était conscient de la gravité de la crise et avait décidé d'apporter une contribution significative aux efforts de la compagnie.

L'accord prolonge la convention collective de travail du personnel de cabine jusqu'en 2024. En échange de quoi, les collaborateurs ont accepté des réductions de salaires à tous les échelons. Le personnel continue de recevoir les indemnités de chômage partiel, mais Swiss ne compense plus à 100% le manque à gagner. Pour ceux qui touchent moins de 4000 francs suisses par mois, Swiss compense à hauteur de 95%. Par ailleurs, il n'y aura pas de 13e salaire en 2022 et pas d'augmentations de salaire en 2023.

Swiss et Kapers avaient conclu un accord sur mesures d'économies pour la période 2021-23 en novembre dernier.

L'accord portait sur des réductions de coûts et des suppressions d'emploi. Dans la mesure du possible, les réductions interviendront via des mises à la retraite anticipée ou des solutions de travail partiel, avait précisé Swiss.

tv/ra/rp