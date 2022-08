Swiss retourne en zone bénéficiaire au 1er semestre

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss a renoué avec les bénéfices sur les six premiers mois de 2022, affichant un résultat opérationnel positif de 67 millions de francs suisses, après une perte d'exploitation de 398,2 millions un an plus tôt. Le transporteur national compte également dégager un profit sur l'ensemble de l'année.

Entre janvier et fin juin, le chiffre d'affaires a plus que doublé à 1,8 milliard de francs suisses, a annoncé Swiss jeudi dans un communiqué. Le nombre de passagers transportés a été multiplié par plus de cinq à 5,3 millions de voyageurs.

A l'instar de l'ensemble du secteur aérien, la filiale helvétique du groupe allemand Lufthansa avait été sévèrement affectée par les restrictions sanitaires décrétées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. En 2020, elle avait inscrit une perte opérationnelle de 654 millions de francs suisses et en 2021 un résultat négatif de 427,7 millions.

En 2019, avant l'éclatement de la pandémie, l'entreprise avait encore enregistré un bénéfice opérationnel de 578 millions de francs suisses.

Grâce à la reprise du trafic aérien mondial et aux mesures de restructuration - réduction d'environ 15% de sa flotte et suppression de centaines d'emplois à temps plein - Swiss table sur un retour à la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice 2022.

al/vj