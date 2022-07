Zurich (awp) - Swiss supprime une douzaine de vols mercredi en raison de la grève qui va toucher sa maison-mère Lufthansa en Allemagne. Environ 1000 passagers sont concernés, a indiqué une porte-parole de la compagnie aérienne à la croix blanche mardi à AWP.

Les vols entre Genève et Francfort (3 allers-retours) et entre Zurich et Düsseldorf (3 également) sont annulés. "Swiss informe ses passagers sur les annulations de vols et cherche des alternatives possibles", selon la communicante. Swiss mettra à disposition un avion plus gros à destination de Düsseldorf jeudi pour emmener plus de clients.

Les vols de Lufthansa au départ de Zurich et à destination de Francfort et Munich sont aussi touchés par la grève. Le nombre de passagers affectés n'est pas connu.

Lufthansa va annuler mercredi la "quasi totalité" de ses vols en Allemagne en raison d'une grève de son personnel au sol, qui réclame une augmentation de 9,5% des salaires. Plus de 130'000 passagers sur près d'un millier de vols au départ et à l'arrivée des deux principaux hubs de Francfort et Munich sont concernés. Le mouvement est annoncé de 03h45 mercredi à jeudi 06h00.

