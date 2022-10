Swissport et Lufthansa Cargo étendent leur partenariat de fret en Espagne

Zurich (awp) - Le prestataire de services aéroportuaires Swissport a annoncé mercredi la prolongation de son partenariat avec Lufthansa Cargo en Espagne. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

Prolongé de 5 ans, le partenariat entre Swissport et Lufthansa Cargo comprend des services de manutention du fret aérien de Lufthansa et Swiss International Air Lines dans cinq aéroports espagnols (Alicante, Barcelone, Madrid, Malaga et Valence), explique un communiqué.

Au quotidien, cela représente "19 vols et deux services d'apport routier par jour ainsi que les chargements et déchargements de camions ou encore la manutention de produits spéciaux", détaille l'entreprise.

Au total, Swissport dessert quelque 120 compagnies aériennes clientes en Espagne et est présente dans 15 aéroports.

ib/ol