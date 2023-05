AVANCE SEMAINE : Dates jusqu'au 26 mai 2023

FRANCFORT (dpa-AFX) - Rendez-vous économiques et financiers jusqu'au vendredi 26 mai 2023 ^ --------------------------------------------------------------------------------------- LUNDI 15. 07:00 FRA : Axa, chiffres Q1 07:00 DEU : Deutsche Pfandbriefbank, chiffres Q1 07:00 DEU : Varta, chiffres Q1 (détaillés) 07:00 DEU : Encavis, chiffres Q1 07:00 DEU : Ceconomy, chiffres Q2 07:00 DEU : Vantage Towers, chiffres Q1 07:00 DEU : Siemens Energy, chiffres Q2 (8.30 pk, 10.00 conférence des analystes) 07:30 DEU : Dermapharm Holding, chiffres Q1 07:30 DEU : Nagarro, chiffres Q1 (détaillés) 07:30 DEU : Adesso, chiffres Q1 07:30 DEU : Aumann, Interim Statement Q1 07:30 DEU : SAF Holland, chiffres Q1 (détaillés) 07:30 DEU : MBB, chiffres Q1 07 :30 DEU : Koenig & Bauer, chiffres du premier trimestre 07:30 DEU : MVV Energie, chiffres semestriels 07:30 DEU : HHLA, chiffres du premier trimestre 08:00 DEU : Jost Werke, chiffres du premier trimestre 08:00 DEU : Talanx, chiffres du premier trimestre 10:00 DEU : Porsche SE, chiffres du premier trimestre 10:00 DEU : Washtec, Assemblée générale, Augsbourg 11:00 DEU : Deutsche Real Estate, Assemblée générale, Berlin TERMINES CONJONCTURE ALLEMAGNE : Ministère fédéral de l'économie, rapport mensuel 01:50 JPN : Prix à la production 04/23 08:00 ALLEMAGNE : Prix de gros 04/23 08:00 ALLEMAGNE : Prix à la production des produits industriels, janvier à mars 2023 (résultats révisés après prise en compte du frein aux prix pour l'électricité et le gaz) 08:00 JPN : Ordres d'achat de machines 04/23 (provisoire) 08:00 SWE : Prix à la consommation 04/23 08:30 CHE : Prix à la production et à l'importation 04/23 11:00 EUR : Production industrielle 03/23 14:00 POL : Balance des comptes courants 03/23 14:30 USA : Indice Empire State 05/23 AUTRES RENCONTRES 10:00 DEU : Forderbank KfW présente le panel de communes 2023 EUR : La Commission européenne présente les prévisions économiques de printemps + 10.00 pk avec le Commissaire européen aux Affaires économiques Gentiloni DEU : Global Solutions Summit "Réorienter les sociétés : Vers un avenir durable, inclusif et partagé" + 14.00 Discours du chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) BEL : Réunion de l'Eurogroupe, Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------- MARDI 16. 07:00 BEL : KBC Group, chiffres du premier trimestre 07:00 DEU : Hornbach, chiffres annuels 07:30 DEU : SFC Energy, chiffres du premier trimestre 07:30 FRA : Bouygues, chiffres du premier trimestre 08:00 GBR : Vodafone Group, chiffres annuels 08:00 GBR : Imperial Brands, chiffres du premier trimestre 09:00 DEU : Westwing, assemblée générale 10 :00 DEU : ElringKlinger, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Grenke, Assemblée générale, Baden-BAden 10:00 DEU : CTS Eventim, Assemblée générale 10:00 DEU : FMC, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Westwing Group, Assemblée générale, Munich 10:00 DEU : A.S. Creation Tapeten, Assemblée générale, Gummersbach 10:00 DEU : AdCapital, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Bankhaus Metzler, Pk annuelle, Francfort/M. 10:00 DEU : Deutsche Borse, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Fédération de la chimie VCI, rapport Q1 10:30 DEU : Uzin Utz, Assemblée générale, Ulm 11:00 DEU : TAG Immobilien, Assemblée générale, Hambourg 11:00 DEU : 1&1, Assemblée générale, Francfort 14:00 FRA : Capgemini, Assemblée générale 14:00 NLD : Signify, Assemblée générale 14:45 DEU : Mercedes-Benz Vans, mise à jour de la stratégie (en ligne), Stuttgart 15:00 CHE : VAT, Assemblée générale 16:00 USA : J.P. Morgan Chase & Co, Assemblée générale 22:00 USA : Tesla, Assemblée générale TERMINES SOCIÉTÉS SANS CHRONIQUE DE TEMPS ALLEMAND : SAP, salon clients Sapphire (jusqu'au 17.5.23) et Capital Markets Day AUT : AT&S, chiffres annuels NLD : Euronext, chiffres Q1 USA : Home Depot, chiffres Q1 TERMINES CONJONCTURE 04:00 CHN : Production industrielle 04/23 04:00 CHN : Ventes au détail 04/23 08:00 GBR : Taux de chômage 04/23 08 :00 DEU : Industrie manufacturière (effectifs) 03/23 08:00 DEU : Statistiques trimestrielles sur le marché du travail, résultats détaillés (emploi, temps de travail et volume de travail, par activité économique), 1er trimestre 2008. 08:00 DEU : Personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale en Allemagne, année 2022 (premiers résultats de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie, EU-SILC) 08:00 ROU : PIB T1/23 (1ère publication) 08:30 HUN : PIB T1/23 (1ère publication) 08:31 : PIB T1/23 (1ère publication) 08:32 : PIB T1/23 (1ère publication) 08:33 : PIB T1/23 (1ère publication) Publication) 09:30 NLD : PIB T1/23 (1ère publication) 10:00 POL : PIB T1/23 (1ère publication) 10:00 FRA : AIE, rapport mensuel du marché pétrolier 05/23 11:00 DEU : ZEW, prévisions économiques 05/23 11:00 EUR : PIB T1/23 (1ère publication) 11:00 EUR : Balance commerciale 03/23 11:00 ITA : Prix à la consommation 04/23 (final) 14:00 POL : Prix à la consommation 04/23 14:30 USA : Ventes au détail 04/23 15:15 USA : Production industrielle 04/23 15:15 USA : Utilisation des capacités 04/23 16:00 USA : Indice NAHB 05/23 22:30 USA : Rapport pétrolier API (semaine) AUTRES RENCONTRES ALLEMANDES : Présentation des résultats de l'enquête conjoncturelle de printemps des chambres de commerce et d'industrie du Brandebourg, Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder) ALLEMANDES : 127. Deutscher Ärztetag (congrès des médecins allemands), Essen + 10h00 Ouverture, avec notamment des discours du ministre fédéral de la santé Karl Lauterbach (SPD), du président des médecins Klaus Reinhardt, du ministre de la santé de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Karl-Josef Laumann (CDU), (Philharmonie). 11:00 DEU : CP hybride de l'organisme de conciliation des consommateurs Versicherungsombudsmann e. V. pour la présentation du rapport annuel 2022, Berlin BEL : Réunion des ministres des Finances de l'UE, Bruxelles ISL : Sommet du Conseil de l'Europe en Islande, Reykjavik UZB : Réunion annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Samarkand --------------------------------------------------------------------------------------- MERCREDI 17. 06:45 CHE : Zurich Insurance Group, chiffre d'affaires T1 06:50 LUX : Grand City Properties, chiffres T1 07:00 DEU : Siemens, chiffres T2 (8.00 pk, 9.30 pk conférence d'analystes) 07:00 DEU : Commerzbank, chiffres T1 (9.00 pk conférence d'analystes, 10.30 pk) 07:30 NLD : Aegon, Q1 Trading Update 07:30 DEU : Munich Re, chiffres T1 (détaillés) (9.00 pk) 07:30 FRA : Vallourec, chiffres T1 08:00 GBR : Sage Group, chiffres semestriels 08:00 GBR : British Land Company, chiffres annuels 08:00 DEU : Deutsche Familienversicherung (DFV), chiffres T1 09:30 FRA : Crédit Agricole, assemblée générale 10:00 DEU : Vonovia, assemblée générale, Bochum 10:00 DEU : Telefonica Deutschland, assemblée générale, Munich 10 :00 DEU : Eon, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Wacker Chemie, Assemblée générale, Munich 10:00 DEU : SHW, Assemblée générale, Francfort 10:00 DEU : Kion, Assemblée générale 10:00 DEU : Compugroup Medical, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Deutsche Bank, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Software, Assemblée générale, Darmstadt 10:00 DEU : Fresenius, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : LPKF, Assemblée générale 10:00 DEU : Vitesco Technologies, Assemblée générale, Regensburg 10:30 DEU : Energiekontor, Assemblée générale (en ligne) 10:30 DEU : Indus Holding, Assemblée générale, Koln 11:00 DEU : United Internet, Assemblée générale, Francfort 11 :00 DEU : Amadeus Fire, Assemblée générale (en ligne) 11:30 GBR : Aston Martin, Assemblée générale 13:00 DEU : Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Assemblée générale 14:00 DEU : Morphosys, Assemblée générale 15:00 CHE : Valiant, Assemblée générale, Berne 16:00 USA : Mondelez International, Assemblée générale 17:30 NLD : Just Eat Takeaway.com, assemblée générale 22:00 USA : Applied Materials, chiffres Q2 22:00 USA : Cisco Systems, chiffres Q3 TERMINES SOCIÉTÉS SANS CHRONOGRAPHIE ALLEMAND : SAP, salon clients Sapphire (clôture) ALLEMAND : Synlab, assemblée générale ALLEMAND : Stratec, assemblée générale TERMINES CONJONCTURE 01:50 JPN : PIB Q1/23 (1ère publication) 06:30 JPN : Production industrielle 03/23 (finale) 06:30 JPN : Utilisation des capacités 03/23 06:30 NLD : Taux de chômage 04/23 08:00 EUR : Premières immatriculations de véhicules 04/23 08:00 DEU : Permis de construire 03/23 08:00 DEU : Chiffre d'affaires de l'hôtellerie et de la restauration 03/23 10:00 ITA : Balance commerciale 03/23 11:00 EUR : Prix à la consommation 04/23 (définitif) 14:30 USA : Mises en chantier et permis de construire 04/23 16:30 USA : Rapport EIA sur le pétrole (semaine) AUTRES RENCONTRES 09:00 ALLEMAGNE : La BGH examine : Les Etats de l'UE peuvent-ils contester l'arbitrage international devant les tribunaux allemands ? Karlsruhe 09:00 DEU : Suite du procès de l'ancien PDG de Wirecard, Markus Braun, Munich 11:00 DEU : La BGH se prononce sur l'ouverture des magasins le dimanche dans la zone d'attraction de l'aérodrome de Zweibrücken, Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- JEUDI 18. MARS RENCONTRES SOCIÉTÉS 08:00 GBR : National Grid, chiffres annuels 08:00 GBR : BT Group, chiffres annuels 08:00 GBR : Easyjet, chiffres semestriels 08:00 GBR : Burberry, chiffres annuels 12:00 GBR : Lloyds Banking Group, assemblée générale 12:30 CHN : Alibaba, chiffres annuels 13:00 USA : Walmart, chiffres du premier trimestre 18:00 USA : AMD, assemblée générale 22:30 USA : AT&T, assemblée générale TERMINES CONJONCTURE 10:00 ESP : Balance commerciale 03/23 14:30 USA : Demandes d'allocations chômage (semaine) 14 :30 USA : Philly Fed Outlook 05/23 16:00 USA : Reventes de maisons 04/23 16:00 USA : Indicateur avancé 04/23 AUTRES DATES ALLEMANDES : Début du salon international du tuning automobile "Tuning World Bodensee", Friedrichshafen REMARQUE ALLEMANDE : Jour férié, bourse ouverte CHE/DNK/NOR/SWE/FIN : Jour férié, bourse fermée --------------------------------------------------------------------------------------- VENDREDI 19. MARS ÉVÉNEMENTS SOCIÉTÉ USA : Deere & Co, chiffres Q2 ÉVÉNEMENTS CONJONCTURE 00:01 ALLEMAGNE : Ministère fédéral des Finances, rapport mensuel 01:01 GBR : GfK Confiance des consommateurs 05/23 01:30 JPN : Prix à la consommation 04/23 06:30 JPN : Indice des services 03/23 08:00 ALLEMAGNE : Prix à la production 04/23 08:00 ALLEMAGNE : Carnet de commandes et couverture des commandes dans le secteur manufacturier 03/23 EUR : Résultat de la notation S&P Irlande, Slovaquie EUR : Résultat de la notation Moody's Italie, Malte, Portugal AUTRES RENCONTRES JPN : Sommet du G7 --------------------------------------------------------------------------------------- LUNDI 22 MAI RENCONTRES SOCIÉTÉS 08:00 IRL : Ryanair, chiffres annuels 09:30 DEU : Kontron, assemblée générale 15:00 USA : Ford Motor, Capital Markets Day RENDEZ-VOUS SOCIÉTÉS SANS CHRONIQUE USA : Zoom Video Communications, chiffres du premier trimestre USA : J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day RENDEZ-VOUS CONJOINT 01:50 JPN : Commandes principales de machines 03/23 08:30 CHE : Production industrielle Q1/23 10:00 POL : Prix à la production 04/23 10:00 POL : Production industrielle 04/23 16:00 EUR : Confiance des consommateurs 05/23 (provisoire) AUTRES RENCONTRES DE L'ALLEMAGNE : 12ème rencontre des dirigeants de l'énergie, Essen ALLEMAGNE : 24ème sommet du tourisme de la Fédération allemande du tourisme (BTW), Berlin 17:30 ALLEMAGNE : Journées de l'énergie 2023 "Energiewende : jetzt ! ensemble !", Berlin BEL : Réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE, Bruxelles CHN : 10e Conférence mondiale sur la technologie de l'hydrogène (WHTC), Foshan City --------------------------------------------------------------------------------------- MARDI 23. 07:00 CHE : Julius Baer, chiffre d'affaires du premier trimestre 08:00 DEU : Va-Q-Tec, chiffres du premier trimestre 09:00 DEU : Fraport, assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Nemetschek, assemblée générale, Munich 10:00 DEU : SNP Schneider-Neureither & Partner, assemblée générale 10:00 DEU : Wüstenrot & Württembergische, assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Sixt SE, Assemblée générale (en ligne) 10:00 LUX : SAF Holland, Assemblée générale, Lohr am Main 11:00 GBR : Shell, Assemblée générale 14:00 DEU : Krones, Assemblée générale, Neutraubling 15:00 USA : Merck & Co, Assemblée générale 16:00 FRA : Société Générale, Assemblée générale TERMINES CONJONCTURE 02:30 JPN : Jibun Bank PMI Manufacturing and Services 05/23 (1. CHE : OFS : Enquête sur le budget des ménages T1 - Dépenses de consommation 09:15 FRA : PMI manufacturier et services 05/23 (1ère publication) 09:30 DEU : PMI manufacturier et services 05/23 (1ère publication) 10:00 EUR : PMI manufacturier et services 05/23 (1ère publication) 10:00 POL : Ventes au détail 04/23 10:00 EUR : Balance courante de la BCE 03/23 10:30 GBR : PMI manufacturier et services 05/23 (1ère publication) 14:00 HUN : Banque centrale, décision sur les taux d'intérêt 15:45 USA : PMI manufacturier et services 05/23 (1ère publication). 16:00 USA : Ventes de logements neufs 04/23 16:00 USA : Indice manufacturier de la Fed de Richmond 05/23 22:30 USA : Rapport pétrolier API (semaine) AUTRES RENDEZ-VOUS ALLEMANDS : Le salon du jeu vidéo Gamescom démarre à Koln avec le ministre de l'économie Habeck, Koln 09:00 ALLEMAND : Étude de la Fondation Bertelsmann sur la capacité d'innovation des entreprises allemandes, Gütersloh 10:00 DEU : Conférence en ligne de l'industrie allemande de l'assurance (GDV) sur l'avenir de la prévoyance vieillesse privée, Berlin 12:00 DEU : La Cour fédérale de justice rend son jugement sur le "droit à l'oubli" sur Internet. Dans cette affaire, un couple du secteur financier s'estime discrédité par un site Internet américain. Les plaignants veulent obtenir que Google supprime certains articles et certaines images d'aperçu de sa liste de résultats. 15:45 DEU : Journée économique 2023 "Valeurs, prospérité, cohésion" du Conseil économique de la CDU e.V., entre autres. avec le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck, le ministre fédéral des Finances Christian Lindner, la ministre fédérale de l'Environnement Steffi Lemke, la ministre fédérale de l'Éducation Bettina Stark-Watzinger, le ministre fédéral des Transports Volker Wissing, le président de la CDU et chef de l'opposition au Bundestag allemand, Friedrich Merz, ainsi que le secrétaire général du FDP, Bijan Djir-Sarai --------------------------------------------------------------------------------------- MERCREDI 24. MAI RENCONTRES SOCIÉTÉS 07:30 ALLEMAGNE : CTS Eventim, chiffres du premier trimestre 08:00 GBR : Marks & Spencer, chiffres annuels 08:00 GBR : Kingfisher, chiffre d'affaires du premier trimestre 10:00 ALLEMAGNE : Uniper, assemblée générale (en ligne) 10:00 ALLEMAGNE : SMA Solar, assemblée générale (en ligne) 10:00 ALLEMAGNE : New Work, assemblée générale, Hambourg 10:00 ALLEMAGNE : Zalando, assemblée générale (en ligne) 10:00 ALLEMAGNE : Lanxess, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Württembergische Lebensversicherung, Assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : DFV Deutsche Familienversicherung, Assemblée générale, Francfort 10:00 DEU : Vossloh, Assemblée générale, Düsseldorf 10:30 DEU : DZ Bank, Assemblée générale, Francfort 10:30 GBR : Deliveroo plc, Assemblée générale 11:00 DEU : Teamviewer AG, Assemblée générale (en ligne) 11:00 DEU : Takkt, Assemblée générale (en ligne) 11:00 DEU : Adva Optical Networking, Assemblée générale, Munich 11:00 DEU : Puma, Assemblée générale, Herzogenaurach 13:00 DEU : Nordzucker AG, présentation du bilan, Braunschweig 13:00 USA : Analog Devices, chiffres du deuxième trimestre 18:00 USA : Amazon, Assemblée générale 22:20 USA : Nvidia, chiffres du premier trimestre DEU : Cropenergies, bilan pk DEU : Einhell Germany, chiffres Q1 TERMINES CONJUNCTURE 08:00 JPN : commandes de machines-outils 04/23 (final) 08:00 GBR : prix à la consommation 04/23 08 :00 GBR : Prix à la production 04/23 10:00 DEU : Climat des affaires ifo 05/23 15:00 BEL : Climat des affaires 05/23 16:30 USA : Rapport pétrolier EIA (semaine) 20:00 USA : Compte rendu de la réunion du FOMC 3.5.23 AUTRES RENCONTRES ALLEMAGNE : Assemblée générale de l'Association des villes allemandes avec discours du chancelier Olaf Scholz (SPD), Koln 09:45 ALLEMAGNE : Réunion plénière avant l'ouverture du Sommet mondial des ministres des transports, Leipzig 10:00 ALLEMAGNE : La Cour fédérale de justice se prononce sur l'encadrement des loyers et la prescription du droit à l'information des locataires contre les propriétaires, Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- JEUDI 25. 07:00 DEU : Südzucker, chiffres annuels (détaillés) 09:00 LUX : ArcelorMittal, assemblée générale 10:00 DEU : Patrizia, assemblée générale (en ligne) 10:00 DEU : Bechtle, assemblée générale, Heilbronn 11:00 DEU : Salzgitter, assemblée générale, Wolfsburg 12:30 DEU : Fresenius, Capital Markets Day 14:00 DEU : Biontech, Assemblée générale 16:00 USA : McDonald's, Assemblée générale 22:15 USA : Costco Wholesale, chiffres du T3 TERMINES SOCIÉTÉS SANS INTERVENANCE DE TEMPS DE DEU : Deutsche Pfandbriefbank, Assemblée générale GBR : Tate & Lyle, chiffres annuels IRL : Medtronic, chiffres du T4 ITA : Assicurazioni Generali, chiffres du T1 LUX : Adler Group, chiffres du T1 USA : Best Buy, chiffres du T1 TERMINES CONJONCTURE 08:00 DEU : PIB T1/23 (2. 08:00 DEU : Confiance des consommateurs GfK 06/23 08:45 FRA : Climat des affaires 05/23 08:45 FRA : Confiance des producteurs 05/23 10:00 POL : Taux de chômage 04/23 13:00 TRK : Banque centrale, décision sur les taux d'intérêt 14:30 USA : Demandes d'allocations de chômage (semaine) 14:30 USA : PIB T1/23 (2ème publication) 14:30 USA : Consommation privée T1/23 (2ème publication) 14:30 USA : Indice CFNA 04/23 16:00 USA : Ventes de maisons en attente 04/23 AUTRES RENCONTRES 09:00 ALLEMAGNE : Etude de la Fondation Bertelsmann sur la capacité d'innovation des entreprises allemandes, Gütersloh 09:00 ALLEMAGNE : Suite du procès sur la faillite de l'ancien plus grand fabricant de pellets au monde - German Pellets, Schwerin 14:00 DEU : Journée des ingénieurs allemands, Berlin BEL : Réunion des ministres du commerce de l'UE, Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------- VENDREDI 26. 07:30 ALLEMAGNE : Prosiebensat1 Media, chiffres du premier trimestre 07:30 ALLEMAGNE : SAF Holland, chiffres du premier trimestre (détaillés) 10:00 ALLEMAGNE : Wacker Neuson, assemblée générale 10:00 FRA : Totalenergies, assemblée générale et ao AG 13:30 ALLEMAGNE : Basler, assemblée générale DATES CONJONCTURE 01:30 JPN : Prix à la consommation Tokyo 05/23 08:00 GBR : Ventes au détail 04/23 08:00 SWE : Ventes au détail 04/23 08:45 FRA : Confiance des consommateurs 05/23 10:00 ITA : Confiance des consommateurs 05/23 14:30 USA : Revenus et dépenses des ménages 04/23 14:30 USA : Stocks de gros 04/23 (provisoire) 14:30 USA : Commandes de biens durables 04/23 (provisoire) 16:00 USA : Confiance des consommateurs Uni Michigan 05/23 (définitif) EUR : Résultat de la notation S&P Bulgarie, Slovaquie, Liechtenstein EUR : Fitch Rating Espagne, Lituanie REMARQUE HKG : Jour férié, Bourse fermée USA : Marché obligataire américain négociation réduite jusqu'à 20.00 h ------------------------------------------------------------------------------------------ ° Toutes les informations ont été recherchées avec le plus grand soin. 