Le marché allemand des bureaux est dans sa situation la plus sombre depuis le début de l'année 2009, pendant la crise financière mondiale, selon un indice du prêteur immobilier Deutsche Pfandbriefbank (PBB).

Les dernières données révèlent un ralentissement qui plonge le marché de l'immobilier commercial de la plus grande économie d'Europe dans une situation de "crise". La demande a été particulièrement faible à Berlin, Munich et Cologne, avec des baisses de plus de 30 %, a indiqué la banque.

PBB elle-même est affectée par le ralentissement du marché de l'immobilier. Cette année, les actions de la banque ont chuté de près de 40 %, car elle a doublé les provisions pour les prêts douteux et a vu sa cote de crédit abaissée à un cran au-dessus de "junk". Elle a publié une série de déclarations pour rassurer les investisseurs.

L'indice trimestriel de la banque qui suit le marché allemand des bureaux a baissé à moins 1,96 au quatrième trimestre, en baisse par rapport à moins 1,61 au troisième trimestre et au niveau le plus bas depuis le premier trimestre 2009.

"Pour l'Allemagne, 2023 a été défini par une économie en contraction, un ralentissement conséquent de la demande d'espaces de bureaux et une chute des revenus du marché de l'investissement", a déclaré la banque.

Les espaces de bureaux vacants sont nettement plus élevés qu'il y a un an, mais elle s'attend à une "stabilisation" des marchés de bureaux en 2024, a déclaré PBB.

L'indice se concentre sur l'Allemagne, mais c'est l'expansion agressive de PBB sur le marché de l'immobilier commercial américain qui a récemment surpris les investisseurs.

Aux États-Unis, la hausse des taux d'intérêt, les difficultés de refinancement et la baisse du taux d'occupation des bureaux ont durement touché le secteur de l'immobilier commercial, attisant les craintes d'un ralentissement mondial.

L'agence de notation S&P a cité les "défis posés par l'immobilier commercial" lorsqu'elle a récemment abaissé la note de PBB et l'a assortie d'une perspective négative.

PBB a 5 milliards d'euros, soit 15 % de ses prêts, liés au marché commercial américain.