GARCHING (dpa-AFX) - Une chute des prix de l'immobilier de bureau aux États-Unis a contrarié les plans de la Deutsche Pfandbriefbank en matière de bénéfices pour l'année en cours. Le président du directoire sortant, Andreas Arndt, compte désormais sur une reprise à partir de la mi-2024. "Nous partons du principe que 80% de la correction du marché a déjà eu lieu", a déclaré le manager mardi lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. De son point de vue, les choses devraient repartir à la hausse à partir de 2025. Il sent déjà des chances de conclure des affaires plus intéressantes - et maintient ses attentes déjà réduites pour les nouvelles affaires de cette année.

Sur le marché boursier, les nouvelles ont été accueillies de manière légèrement positive. Après que le cours de l'action de la banque ait chuté de près de 11 pour cent au lendemain de l'avertissement sur les bénéfices il y a une semaine, la reprise s'est poursuivie mardi d'environ un demi pour cent à 6,03 euros. Le titre se négociait ainsi encore environ 17 pour cent moins cher qu'au début de l'année. En mars, les investisseurs l'avaient même payé jusqu'à 9,88 euros.

La semaine dernière, le directoire avait revu à la baisse son objectif de bénéfice avant impôts pour cette année, le faisant passer de 170 à 200 millions d'euros à seulement 90 à 110 millions d'euros. Arndt n'a pas encore voulu faire de pronostic pour 2024, mais il espère un retour aux niveaux habituels. D'ici 2026, le résultat avant impôts devrait passer à plus de 300 millions d'euros. Arndt ne sera alors plus à bord : il passera le relais l'année prochaine à son successeur Kay Wolf, qui vient de la Deutsche Bank.

Cet été, ce sont surtout les prêts pour l'immobilier de bureau aux Etats-Unis qui ont coûté cher à la société de financement de l'immobilier commercial. Il s'agit de neuf cas au total, a déclaré Arndt. Pour quatre d'entre eux, la banque a amorti plus de 10 millions d'euros. Selon lui, cela s'explique par une immense perte de valeur des objets. Ainsi, l'institut a enregistré une baisse de valeur de 24 pour cent sur les biens immobiliers financés aux Etats-Unis au cours des douze derniers mois. Pour les cas où les amortissements ont été effectués, Arndt a même chiffré la perte de valeur à 40 pour cent.

Selon lui, la situation en Europe est loin d'être aussi mauvaise : Parmi les biens immobiliers très bien situés, tels que ceux financés par la Pfandbriefbank, les baisses de prix se situent entre 10 et 15 % au cours des douze derniers mois. L'Europe est "nettement moins agitée" en ce qui concerne l'évolution de la valeur des biens immobiliers, a déclaré Arndt.

Cela se reflète également dans les amortissements. Selon Arndt, la Pfandbriefbank a comptabilisé des corrections de valeur de 100 millions d'euros pour des prêts aux Etats-Unis - et seulement 8 millions d'euros en Europe. Il ne s'attend pas à un effondrement similaire à celui des États-Unis. Ce n'est que si les taux d'intérêt devaient continuer à augmenter que "nous aurions aussi plus de sueurs froides en Europe".

Après avoir revu à la baisse dès l'été dernier ses prévisions pour les nouvelles affaires de cette année (entre 6,5 et 8 milliards d'euros), le manager s'attend maintenant à un volume situé à peu près au milieu de cette fourchette. Selon ses propres dires, la banque est devenue encore plus sélective lors de la conclusion de nouveaux contrats de crédit. Au cours des neuf premiers mois, ses nouvelles affaires ne se sont élevées qu'à 4,2 milliards d'euros, contre 6,6 milliards l'année précédente à la même période.

Au troisième trimestre, la banque de Garching près de Munich s'est maintenue dans les chiffres noirs malgré les provisions et les amortissements élevés dus aux crédits douteux : Le bénéfice avant impôts s'est effondré de 52 millions à 10 millions d'euros. Au bout du compte, il reste un excédent de 8 millions d'euros, contre 44 millions à la même période de l'année précédente./stw/mne/mis