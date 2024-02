Les vendeurs à découvert ont augmenté leurs paris contre la Deutsche Pfandbriefbank (PBB) à des niveaux record, selon les données de S&P Global Market Intelligence mardi, alors que le prêteur allemand est confronté à un ralentissement des marchés de l'immobilier commercial.

Détenir une position courte sur une société consiste pour un investisseur à emprunter des actions d'une société pour parier sur une baisse du prix de l'action.

La proportion d'actions PBB prêtées aux vendeurs à découvert a atteint 19 % de sa capitalisation boursière jeudi, le niveau le plus élevé depuis l'introduction en bourse de la banque en 2015, avant de reculer légèrement à 17 % mardi, selon S&P Global Market Intelligence.

Les intérêts à découvert représentaient moins de 8 % des actions de PBB il y a deux semaines.

PBB s'est refusée à tout commentaire. Ce mois-ci, la banque a cherché à rassurer les investisseurs sur le fait qu'elle disposait de suffisamment de fonds pour faire face à l'effondrement de l'immobilier qui a jeté une ombre sur de nombreux prêteurs.

Les actions de PBB ont perdu 30 % de leur valeur en février et le prix d'une de ses obligations a chuté à un niveau record après que S&P a abaissé sa note de crédit la semaine dernière, citant des préoccupations concernant l'exposition du prêteur à l'immobilier commercial.

La capitalisation boursière du prêteur s'est réduite à environ 500 millions d'euros, mais en tant que l'un des plus grands financiers de l'immobilier en Allemagne, il est surveillé de près, en particulier parce qu'il s'est lancé dans l'immobilier commercial aux États-Unis, où les inquiétudes concernant les défauts de paiement sont montées en flèche.

Certains des plus grands gestionnaires d'investissement et fonds spéculatifs du monde, dont Millennium Management (62,2 milliards de dollars), Qube Research & Technologies (16 milliards de dollars), Kite Lake Capital (1,9 milliard de dollars), Wellington Management (957 milliards de livres), Caius Capital et SIH Capital Group, avaient des positions à découvert suffisamment importantes pour devoir être divulguées par l'autorité de régulation allemande.

Millennium Management, Kite Lake, Wellington Management et Qube Research & Technologies se sont refusés à tout commentaire. Caius Capital et SIH Capital Group n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"L'intérêt pour la vente à découvert de la Pfanbriefbank a augmenté depuis le début de l'année 2023, lorsque les premières inquiétudes concernant l'exposition de la banque à l'immobilier commercial ont commencé à émerger", a déclaré Matt Chessum, directeur du financement des titres chez S&P Global Market Intelligence.

Les actions prêtées par d'autres banques européennes représentent en moyenne 0,25 %, a-t-il ajouté.

Les banques européennes ont prêté environ 1,4 billion d'euros à l'industrie de l'immobilier commercial, les prêteurs allemands, français et néerlandais étant les plus exposés au secteur.