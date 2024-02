Les vendeurs à découvert ont pris des paris sur près de 8 % des actions de la Deutsche Pfandbriefbank (PBB), selon des documents déposés lundi matin, alors que les actions et les obligations du prêteur allemand sont sous pression en raison des inquiétudes concernant son exposition au marché de l'immobilier commercial américain.

Les chiffres publiés dans la Gazette fédérale montrent que les vendeurs à découvert, qui spéculent sur une baisse du prix de l'action d'une société, détenaient des positions sur 7,57 % des actions de la banque.

Il est possible que ce chiffre sous-estime les positions, car seules les mises de 0,5 % et plus doivent être rendues publiques.

PBB s'est refusée à tout commentaire.

Le Handelsblatt a rapporté au cours du week-end que PBB était l'action des principaux indices boursiers nationaux sur laquelle les vendeurs à découvert pariaient le plus.