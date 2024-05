Deutsche Pfandbriefbank AG est une banque allemande spécialisée dans le financement de l'immobilier et des investissements publics. La société est engagée dans trois domaines d'activité principaux : Le financement du secteur public, le financement immobilier et les instruments de dette. Le financement du secteur public comprend le financement des investissements du secteur public dans les domaines de l'infrastructure, de la construction municipale et résidentielle, des services publics et des soins de santé. En outre, elle propose des prêts à l'investissement et la gestion de la dette. Le financement de l'immobilier comprend le financement des investissements immobiliers et les instruments de financement, tels que le financement de projets d'investissement, le financement de portefeuille, les facilités de crédit de soutien et les produits dérivés. Les instruments de dette comprennent les obligations à revenu fixe, y compris l'émission d'obligations hypothécaires et d'obligations du secteur public. La société est active en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, au Benelux, dans les pays nordiques, en Suisse, en Espagne, en Hongrie et en République tchèque. La société fait partie du groupe HRE, qui est détenu à 100 % par le gouvernement allemand.

Secteur Banques