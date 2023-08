Deutsche Post AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services logistiques (47,8%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ; - livraison express (28,6%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ; - distribution de courrier et de colis (17,3%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, Deutsche Post AG propose des prestations de marketing direct ; - autres (6,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (23,2%), Europe (29,3%), Amériques (23,6%), Asie-Pacifique (19,5%) et autres (4,4%).

Secteur Frêt aérien et logistique