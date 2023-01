JPMorgan recommande Deutsche Post comme 'neutre' - objectif 46,40 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque américaine JPMorgan a maintenu sa recommandation sur Deutsche Post à "neutre" avec un objectif de cours de 46,40 euros. Dans une étude publiée vendredi, l'analyste Samuel Bland s'est penché sur une possible acquisition de la filiale de logistique ferroviaire Schenker. A un prix qui serait raisonnable pour DSV en tant que soumissionnaire alternatif, il n'y aurait pratiquement aucun avantage pour Deutsche Post en termes de développement des bénéfices. Il serait donc plus logique que DSV soit retenu./tih/edh

Publication de l'étude originale : 05.01.2023 / 19:24 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : 06.01.2023 / 00:15 / GMT

