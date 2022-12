BrightDrop de GM signe son premier client au Canada et dévoile la première grande usine de VE du pays.

GM a passé sept mois à transformer son usine d'assemblage CAMI de 2 millions de pieds carrés à Ingersoll, en Ontario, en la première usine de véhicules électriques (VE) à grande échelle au Canada pour les camions de livraison BrightDrop Zevo. Avant le changement, le site fabriquait le Chevy Equinox à essence.

L'ouverture de l'usine réaménagée "est une étape importante pour fournir des VE à grande échelle", a déclaré Travis Katz, directeur général de BrightDrop, qui s'attend à ce que l'installation produise 50 000 fourgonnettes électriques Zevo par an d'ici 2025.

Ses débuts interviennent alors que l'unité commerciale EV de GM, en pleine croissance, se mesure à des rivaux tels que Ford Motor Co, Rivian Automotive Inc, Stellantis et Arrival pour dominer le marché des camions de livraison électriques.

La relation de BrightDrop avec GM lui confère un poids manufacturier et financier qui fait défaut à plusieurs de ses rivaux, selon les experts.

"Cela nous permet d'aller plus vite", a déclaré Katz à Reuters.

BrightDrop a été lancé en 2021 et devrait réaliser son premier milliard de dollars de ventes l'année prochaine, a déclaré M. Katz, qui a ajouté qu'il avait fallu une décennie à Tesla Inc. pour atteindre la même étape.

BrightDrop a déjà livré 150 camions électriques au transporteur de colis FedEx Corp. Parmi ses autres clients américains figurent le détaillant Walmart Inc et le fournisseur de communications Verizon Communications Inc.

Ces entreprises et bien d'autres se sont fixé pour objectif de remplacer au fil du temps les camions de livraison et les véhicules de service fonctionnant au gaz par des alternatives à émissions nulles.

La nouvelle relation de DHL Express Canada avec BrightDrop "nous aidera à nous rapprocher de cet objectif", a déclaré le PDG Andrew Williams.