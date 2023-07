BONN (dpa-AFX) - Le secteur allemand de la livraison de colis mise de plus en plus sur le fait de déposer les envois uniquement devant la porte lors de la livraison et de ne plus les remettre. Le nombre d'autorisations dites de dépôt a fortement augmenté ces dernières années chez les différentes entreprises de livraison de colis, chez DPD par exemple, il a doublé entre 2020 et 2022. Le leader du marché DHL dépose chaque mois 40 millions d'envois, et la tendance est à la hausse. Avec les autorisations de dépôt, les destinataires donnent leur accord numérique préalable pour que le colis soit déposé devant la porte d'entrée, sur la terrasse ou dans le garage en leur absence. Les entreprises de livraison de colis n'ont donc plus à attendre, ce qui réduit les coûts./wdw/DP/zb