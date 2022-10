Deutsche Post DHL Group publie ses résultats préliminaires du troisième trimestre et relève ses prévisions de BAII pour 2022

Principale société de logistique au monde, Deutsche Post DHL Group a publié aujourd'hui ses résultats préliminaires du troisième trimestre 2022. Le BAII du groupe y a atteint près de 2,040 milliards EUR (T3 2021 : 1,771 milliard EUR). Le BAII du groupe à l'issue des neuf premiers mois de cette année atteint quant à lui près de 6,5 milliards EUR (9M 2021 : 5,765 milliards EUR). Les prévisions en matière de BAII pour 2022 (actuellement 8,0 milliards EUR, soit +/- 5 %) seront donc revues à la hausse lors de la publication formelle du rapport complet des revenus du troisième trimestre 2022 le 8 novembre 2022.

Les volumes d'expéditions liés au commerce électronique se rapprochent des niveaux très élevés atteints l'an dernier

Le groupe a enregistré de bonnes performances en matière de développement commercial au troisième trimestre de cette année. Comme prévu, la comparaison en glissement annuel des volumes d'expéditions B2C dopés par le commerce électronique s'est améliorée au troisième trimestre 2022, après avoir enregistré un déclin plus prononcé au premier semestre 2022. Dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques générales, les volumes de transport de l'activité B2B ont reflété une demande plus modérée. En conséquence, la situation s'est calmée en matière de capacités des marchés « océan » et « fret aérien ». L'activité générale du réseau de l'ensemble des divisions de DHL est toujours caractérisée par de bons niveaux d'utilisation, ce qui a engendré une hausse du BAII.

Livraison express : le BAII de la division livraison express a atteint près de 1 010 millions EUR au troisième trimestre 2022 par rapport aux 971 millions EUR du même trimestre de l'année dernière.

Expéditions et fret à l'international : le BAII de la division expéditions et fret à l'international affiche près de 585 millions EUR au troisième trimestre 2022, à nouveau bien plus qu'au troisième trimestre de l'année précédente, où ce chiffre s'élevait à 372 millions EUR.

Chaîne d'approvisionnement : le BAII de la division chaîne d'approvisionnement s'élève à près de 220 millions EUR au T3 2022, montant également nettement supérieur au résultat trimestriel de l'an dernier, égal à 142 millions EUR.

Solutions d'e-commerce : cette division a enregistré un BAII de près de 85 millions EUR au troisième trimestre 2022 (T3 2021 : 91 millions EUR).

Envois postaux et colis en Allemagne : le BAII de cette division au troisième trimestre 2022 s'est chiffré à près de 285 millions EUR (T3 2021 : 300 millions EUR).

L'évolution positive et soutenue des revenus s'est efficacement traduite par une augmentation de la trésorerie disponible. Au troisième trimestre 2022, le cash-flow libre s'élevait à plus de 1,5 milliard EUR (T3 2021 : 1,257 milliard EUR).

Le rapport complet sur le troisième trimestre 2022 sera publié comme prévu le 8 novembre 2022.

