Deutsche Post DHL Group : publie ses résultats trimestriels préliminaires et reverra à la hausse ses perspectives à court et moyen terme sur la base de solides bénéfices continus

Deutsche Post DHL Group (symbole: DPW), le chef de file mondial de la logistique, publie ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre 2021. L'EBIT du Groupe atteint 1,765 milliard EUR au troisième trimestre 2021 (T3 2020: 1,377 milliard EUR), portant ainsi l'EBIT des neuf premiers mois 2021 à environ 5,760 milliards EUR. Ce montant comprend inclut un effet unique de -179 millions EUR pour la seconde prime Covid-19 (T3 2020: -163 millions EUR), qui sera versée durant le quatrième trimestre. Avec en toile de fond un excellent développement commercial, le Groupe reverra à la hausse ses perspectives de l'EBIT et de l'encaisse disponible pour l'exercice 2021. Les perspectives à moyen terme (exercice 2023) seront revues à la hausse le 4 novembre 2021.

"Durant les neuf premiers mois de l'exercice, nous avons déjà dépassé le résultat de tout l'exercice précédent. Le commerce mondial s'est considérablement renforcé par rapport à l'année précédente. En parallèle, les volumes d'expédition pour l'e-commerce sont restés élevés. Nous entrons donc dans la haute saison avec optimisme", déclare Frank Appel, PDG de Deutsche Post DHL Group. "Nous nous préparons activement en vue de volumes d'expédition susceptibles d'atteindre de nouveaux sommets dans les prochaines semaines, et avons volontairement augmenté nos capacités durant le troisième trimestre afin de pouvoir continuer à offrir un service de haute qualité à nos clients."

Les divisions DHL ont généré une hausse significative des bénéfices

Le développement positif des activités du Groupe observé durant le premier semestre de l'année a continué durant tout le troisième trimestre 2021. Toutes les divisions DHL ont nettement dépassé les résultats du précédent exercice. Les tendances de volume du trimestre passé confirment les hypothèses de base, avec une reprise B2B bien soutenue et des volumes B2C restant en haut des niveaux de l'exercice précédent sur l'ensembles de grands réseaux. En parallèle, la situation de capacité limitée sur les marchés de frets maritimes et aériens a perduré.

Express: L'EBIT dans la division Express s'élève à 970 millions EUR au troisième trimestre 2021, contre 753 millions EUR au trimestre de l'exercice précédent.

Global Forwarding, Freight: L'EBIT pour Global Forwarding, Freight se situe à 370 millions EUR au troisième trimestre 2021, soit une nette hausse par rapport au résultat de l'exercice précédent (155 millions EUR).

Supply Chain: L'EBIT de Supply Chain avoisine les 140 millions EUR au troisième trimestre 2021, soit nettement plus que le résultat du troisième trimestre de l'exercice précédent (112 millions EUR).

eCommerce Solutions: eCommerce Solutions a enregistré un EBIT d'environ 90 millions EUR au troisième trimestre 2021, soit une sensible augmentation par rapport au troisième trimestre du précédent exercice (76 millions EUR).

Post & Parcel Germany: L'EBIT de Post & Parcel Germany au troisième trimestre 2021 s'élève à 300 millions EUR (T3 2020: 320 millions EUR).

La poursuite du développement commercial positif est accompagnée d'un développement tout aussi solide de l'encaisse. L'encaisse disponible au troisième trimestre 2021 s'élève à plus de 1,0 milliard EUR (T3 2020: 1,264 milliard EUR). Pour les neuf premiers mois de 2021, l'encaisse disponible dépasse les 3,1 milliards EUR, soit nettement plus que pour l'exercice précédent (neuf mois 2020: 1,460 milliard EUR).

Les perspectives de bénéfices et d'encaisse disponible seront revues à la hausse sur la base du dynamisme de la performance commerciale

À la lumière de l'élan continu en termes de bénéfices au troisième trimestre 2021 et du solide développement des divisions DHL, la direction augmentera les perspectives d'EBIT et d'encaisse disponible pour l'exercice 2021 du Groupe. En outre, les perspectives à moyen terme pour l'exercice 2023 feront également l'objet d'une révision à la hausse.

Comme prévu, la publication complète des résultats du troisième trimestre 2021 sera faite le 4 novembre 2021.

– Fin –

Deutsche Post DHL Group est le leader mondial de la logistique. Le Groupe relie les personnes et les marchés et facilite le commerce international. Il vise à être le premier choix des clients, employés et investisseurs du monde entier. Le Groupe contribue au développement mondial par ses pratiques commerciales responsables, son engagement social et ses activités environnementales. D’ici à 2050, Deutsche Post DHL Group ambitionne de concrétiser sa vision d’une logistique zéro émission.

Deutsche Post DHL Group est constitué de deux solides acteurs: Deutsche Post, chef de file européen des services postaux, et DHL, qui propose une gamme complète d’express international, de transport de fret et de services de gestion de la chaîne logistique, ainsi que de solutions logistiques pour l’e-commerce. Deutsche Post DHL Group emploie environ 570 000 personnes dans plus de 220 pays et territoires. Le Groupe a généré un chiffre d'affaires de plus de 66 milliards d’euros en 2020.

LA société de logistique pour le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211007006068/fr/