Deutsche Post DHL s'équipe pour l'envolée du commerce en ligne

Francfort (awp/afp) - Le géant allemand de la logistique Deutsche Post DHL va s'équiper de huit avions cargo supplémentaires pour répondre à l'essor du commerce en ligne, favorisé par la pandémie, qui a offert au groupe un bénéfice record.

Cet achat de huit Boeing 777 "est une étape supplémentaire dans l'expansion du réseau de fret aérien intercontinental de DHL Express", a indiqué le groupe mardi dans un communiqué

DHL Express, division de livraison internationale de colis et courrier, fait état d'une "hausse de 40%" de son volume de commerce électronique au dernier trimestre 2020, traditionnellement la période de l'année la plus chargée.

La forte croissance en fin d'année a contribué à porter le résultat d'exploitation à un niveau record de 4,8 milliards d'euros sur l'année 2020, dépassant les prévisions fixées entre 4,1 et 4,4 milliards, selon un communiqué.

L'activité colis en Allemagne a progressé de 23% au quatrième trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente; la baisse des lettres s'est stabilisée à -7%.

Le géant du courrier et de la logistique tablait sur le transport de 1,8 milliard de colis en Allemagne en 2020, soit un bond annuel de 13%, selon des déclarations de son patron Frank Appel au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung fin décembre.

Constatant "le boom du commerce en ligne" en lien avec la pandémie, Deutsche Post DHL, qui présentera ses résultats annuels complets en mars, table sur une progression de son résultat d'exploitation en 2021 et 2022.

Avec une flotte de plus de 260 avions et 17 compagnies aériennes partenaires, DHL Express dit effectuer chaque jour plus de 600 vols vers 220 pays et territoires.

afp/rp