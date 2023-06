Deutsche Post DHL se rebaptise DHL Group

BONN (dpa-AFX) - Deutsche Post DHL Group change de nom. Le groupe mondial s'appellera désormais DHL Group, a annoncé lundi l'entreprise de Bonn. La partie du nom "Deutsche Post" disparaît. Aujourd'hui déjà, 90 pour cent du chiffre d'affaires du groupe provient des activités sous la marque DHL, dont les colis en Allemagne. Seul un tiers des quelque 600 000 employés travaille encore dans l'ancienne activité principale, à savoir le courrier et les colis en Allemagne. D'autres secteurs du groupe, comme les services express, le fret et les services logistiques, ont pris de l'importance. "Aujourd'hui, nous sommes l'une des entreprises les plus internationales au monde", a déclaré le président du groupe Tobias Meyer./wdw/DP/ngu