Deutsche Post : croissance de 16% du BPA au 3e trimestre

Deutsche Post-DHL cède 1% à Francfort après la présentation d'un BPA en croissance de 15,9% à 1,02 euro au titre du troisième trimestre 2022, et d'un EBIT en hausse de 15,2% de 2,04 milliards d'euros, soit une marge en retrait de 0,3 point à 8,5%.



Le groupe allemand de courrier et de logistique a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 20% pour dépasser légèrement les 24 milliards d'euros, croissance à laquelle ont contribué l'ensemble de ses activités sous la marque DHL.



Deutsche Post indique viser un EBIT de l'ordre de 8,4 milliards d'euros pour 2022, dont environ 7,5 milliards pour sa seule division DHL, et table désormais sur un free cash-flow (hors acquisitions et désinvestissements) de plus de 4,2 milliards.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.