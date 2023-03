Deutsche Post ne voit pas de transfert vers la régionalisation

DUBAI (dpa-AFX) - Selon la Deutsche Post et la Stern School of Business de l'Université de New York, le changement vers la régionalisation ne s'est pas encore produit malgré les conséquences de la pandémie Corona et de la guerre en Ukraine. Au lieu de cela, les flux internationaux de capitaux, d'informations et de marchandises se sont maintenus en 2022 au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie, a annoncé mercredi à Dubaï le groupe logistique d'envergure mondiale. Seuls les flux de personnes auraient nettement diminué en raison du changement de comportement des personnes en matière de voyages.

Selon les dernières données postales, les flux commerciaux internationaux devraient continuer à croître dans les mois à venir, mais à un rythme plus lent que récemment. Cela s'explique par le ralentissement de la croissance économique mondiale, notamment en raison des hausses de taux d'intérêt destinées à freiner l'inflation. De plus, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à envisager de régionaliser leur production. Ainsi, les chaînes d'approvisionnement pourraient effectivement se raccourcir dans les années à venir. Mais la Poste n'y croit pas encore.

Les dernières données contredisent clairement l'impression que la mondialisation est en déclin, a déclaré John Pearson, membre du conseil d'administration de la Poste. Il est responsable de la

DHL Express, le secteur des envois de marchandises et de lettres urgentes, qui a représenté l'an dernier près de la moitié du bénéfice d'exploitation du groupe, soit plus de quatre milliards d'euros.

Pearson se réfère dans sa déclaration à l'indice de connectivité mondiale de DHL, à nouveau commandé par Deutsche Post. Il a été établi par la Stern School of Business de l'université de New York et s'intéresse à l'état actuel et aux perspectives de la mondialisation. Selon la conception de l'indice, les données proviennent de 171 pays et territoires représentant 99,7 % du produit intérieur brut mondial.

En 2021, l'indice a dépassé son niveau d'avant la pandémie. Les données actuellement disponibles indiquent également une nouvelle hausse en 2022, précise le rapport. Au final, les flux mondiaux ne montrent donc aucun signe de passage de la mondialisation à la démondialisation. L'évolution future reste ouverte.

Un regard sur le passé conforte également le point de vue de la Poste : Au cours des 20 dernières années, la distance entre les flux internationaux de capitaux, d'informations et de marchandises a augmenté en moyenne, selon le rapport de l'indice. La tendance ne s'est ralentie que depuis une dizaine d'années.

Parallèlement, l'idée de la régionalisation semble revenir sur le devant de la scène pour de nombreuses entreprises. Plus de la moitié des entreprises interrogées envisageaient en avril 2022, c'est-à-dire après le début de la guerre, de relocaliser leurs activités commerciales sur le territoire national ("reshoring") ou dans des pays plus proches ("nearshoring"). C'est ce que révèle une enquête du cabinet de conseil EY, mentionnée par Deutsche Post dans son rapport.

En 2021, à peine un quart des entreprises avaient de tels projets, car le commerce se remettait alors des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la coronavirus. En 2020, première année de la pandémie, ils étaient plus de 80%. Actuellement, les gouvernements soutiennent les efforts de régionalisation par le biais de subventions, comme la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis. La régionalisation est-elle donc le nouvel outil de choix en cas de crise ?

La régionalisation présente des avantages considérables, a déclaré Steven Altman, chercheur à la New York University Stern School of Business. Elle permet par exemple de réduire les coûts de transport, ainsi que les temps de transit et la dépendance interrégionale. D'autre part, selon M. Altman, plus de la moitié du commerce total se fait déjà au sein des régions. Selon lui, les avantages du commerce à distance restent importants. Il s'agit notamment de la spécialisation et des économies d'échelle, ainsi que de l'accès aux intrants qui ne serait pas possible autrement.

Une chose est sûre : il faudra des années avant que les chaînes d'approvisionnement ne soient réellement transformées. Selon une estimation de l'agence de presse Bloomberg, il faudrait par exemple huit ans à Apple pour découpler 10 % de sa production d'Iphone de la Chine.

Cependant, la croissance du commerce devrait continuer à ralentir, ce qui pourrait favoriser la tendance à raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Ainsi, le Fonds monétaire international prévoit une croissance du commerce international de marchandises de seulement 2,4 pour cent en 2023. D'autres prévisions tablent même sur un ralentissement encore plus important.

Pour la Poste, des chaînes d'approvisionnement plus courtes seraient au moins une fois un défi. Après tout, le groupe gagne environ 90% de ses revenus opérationnels dans les divisions internationales de DHL par rapport aux activités de courrier et de colis sur le marché national.