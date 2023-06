Encore beaucoup de plaintes contre la poste

BONN (dpa-AFX) - Qu'il s'agisse de lettres en retard ou de colis mal déposés : Le nombre de plaintes concernant la poste reste élevé. En mai 2023, l'Agence fédérale des réseaux a reçu environ 2500 demandes critiques, comme l'a indiqué l'autorité de Bonn en réponse à une question de la dpa. C'est environ 400 de plus qu'en avril et presque deux fois plus qu'en mai 2022 ; il y en avait alors 1400.

La situation s'est toutefois quelque peu détendue par rapport à l'automne dernier. A l'époque, une vague de plaintes d'une ampleur inédite avait atteint l'agence du réseau, 9400 plaintes ayant été recensées pour le seul mois d'octobre. Le manque de personnel avait entraîné des problèmes de distribution locaux chez le prestataire de services.

Les plaintes concernent l'ensemble du secteur, donc également les concurrents du groupe de Bonn pour les colis et les lettres. Toutefois, la Poste est de loin le leader du marché. Selon les données de l'Agence fédérale des réseaux relatives à une période antérieure, environ 90 pour cent des plaintes concernaient le géant jaune. On ne sait pas quel est le chiffre actuel.

Un porte-parole de la Poste qualifie les chiffres des plaintes de l'Agence fédérale des réseaux de "peu significatifs". De son point de vue, un nombre élevé d'interventions critiques n'est pas synonyme de problèmes de qualité, car la couverture médiatique joue également un rôle : Plus il y a d'articles écrits et lus sur le sujet, plus les gens sont informés de la possibilité de se plaindre auprès de l'Agence du réseau - avant, ils ne le savaient pas et ne se sont donc pas plaints. Le fait est en outre que le nombre de plaintes est infime par rapport aux milliards d'envois en Allemagne.

Le porte-parole de la Poste est en outre d'avis que certaines plaintes concernent certes la Poste, mais qu'un concurrent est en fait responsable. "De nombreux clients attribuent à tort ces défauts de qualité à la Deutsche Post", dit-il en faisant notamment référence aux problèmes rencontrés par un petit concurrent berlinois dans le domaine du courrier. Les lacunes de ce dernier étaient si flagrantes que l'Agence fédérale des réseaux a demandé à l'entreprise de les combler il y a quelques mois./wdw/DP/mis