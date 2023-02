Frein aux prix, obligation de porter un masque, forfait énergie : ce qui change en mars

L'Europe est en train de changer d'heure à la fin du mois de mars, avec l'arrivée du printemps. Voici un aperçu de ce à quoi il faut s'attendre en mars :

Freins aux prix de l'énergie

Les réductions des prix de l'énergie pour des millions de consommateurs de gaz, d'électricité et de chauffage urbain prendront effet à partir du 1er mars et seront également calculées rétroactivement pour janvier et février. Les consommateurs n'ont rien à faire - l'allègement se fera automatiquement sur la facture ou par le biais d'acomptes moins élevés. L'association professionnelle BDEW demande toutefois de la patience en raison de la complexité des règles.

Fin des obligations de masque et de test

L'obligation de porter un masque pour les employés et les résidents des cliniques, des maisons de retraite et des cabinets médicaux sera supprimée le 1er mars, à l'exception des visiteurs qui devront porter un masque jusqu'au 7 avril. Les obligations de test restantes, par exemple pour les visites dans les hôpitaux et les maisons de soins, seront généralement supprimées le 1er mars. Les directives suivent ainsi le calendrier de financement : l'offre de "tests citoyens" gratuits pour tous, même sans symptômes, qui a déjà été fortement réduite, n'est valable que jusqu'au 28 février inclus.

Demandes de forfait de 200 euros

Les étudiants et les élèves de l'enseignement technique devraient pouvoir demander le forfait énergie tant attendu de 200 euros à partir du 15 mars. Les quelque 3,5 millions de bénéficiaires auront besoin d'un compte BundID pour faire leur demande. On ne sait pas encore quand l'argent arrivera réellement sur le compte des demandeurs.

Heure d'été

En Allemagne, les horloges seront à nouveau réglées, et ce dimanche 26 mars. A 2 heures du matin, les aiguilles seront avancées d'une heure et passeront à 3 heures. Le dernier dimanche de mars sera donc plus court d'une heure, mais il fera nettement plus clair le soir à partir de cette date. L'heure d'été se termine à nouveau le dernier dimanche d'octobre.

Grèves postales

Les clients de la Deutsche Post doivent s'attendre (au 25 février) à des perturbations supplémentaires : Les membres du syndicat ont jusqu'au 8 mars pour décider s'il y a une grève illimitée. Le résultat du vote devrait être annoncé le 9 mars. En cas d'approbation, l'envoi de lettres ou de colis devrait être encore plus perturbé.

Plaque d'assurance

A partir du 1er mars, les cyclomoteurs, vélomoteurs et scooters électriques ne pourront plus circuler qu'avec une plaque d'immatriculation noire. Elles sont disponibles auprès des assureurs. La couleur des plaques change chaque année entre le noir, le vert et le bleu, afin de pouvoir identifier rapidement si la couverture d'assurance est à jour.

Salons ferroviaires

La Deutsche Bahn limite l'accès à ses salles d'attente spéciales dans les grandes gares. Les personnes souhaitant utiliser les salons à partir du 1er mars devront en principe être en possession d'un billet grandes lignes. Jusqu'à présent, les clients de statut Bahnbonus pouvaient également utiliser ces espaces.

Taux directeurs

Le Conseil de la Banque centrale européenne se réunira le 16 mars pour sa réunion périodique sur les taux d'intérêt. Il est entendu que les autorités monétaires augmenteront à nouveau les taux directeurs en raison de l'inflation. Une hausse des taux directeurs se traduit généralement par des prêts plus chers pour les consommateurs et des taux d'intérêt plus élevés sur l'épargne.