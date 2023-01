Grèves d'avertissement à la poste : un colis sur cinq reste en souffrance

BONN (dpa-AFX) - Un colis sur cinq et une lettre sur onze sont restés en souffrance samedi, selon les chiffres de l'entreprise, en raison de l'arrêt de travail de nombreux salariés de la Poste. Environ 13 500 employés ont participé aux grèves d'avertissement dans différentes régions d'Allemagne, a déclaré un porte-parole de Deutsche Post samedi à Bonn. Cela représente un peu plus d'un tiers du personnel des sites concernés. Selon Verdi, 18 000 postiers ont participé à la grève. Le taux d'absentéisme de 20 pour cent pour les colis et de 9 pour cent pour les lettres se réfère au volume quotidien dans toute l'Allemagne. Toutefois, la grève n'a pas été généralisée. Dans les régions où des arrêts de travail ont eu lieu, le taux d'absentéisme était plus élevé que la moyenne nationale.

Les syndicalistes se sont montrés satisfaits des arrêts de travail. "Tout se passe bien", a déclaré Thomas Großstück, responsable de la branche Verdi en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour les services postaux. Andrea Kocsis, vice-présidente de Verdi et négociatrice, a déclaré : "La forte participation aux grèves montre clairement que nos membres soutiennent pleinement leurs revendications".

Le porte-parole de la Poste a déclaré que le taux de participation à la grève d'avertissement variait selon les régions et les sites, ce qui a également un impact différent. Des retards dans la collecte et la livraison des lettres et des colis pourraient avoir pour conséquence que les envois ne puissent être livrés "que quelques jours plus tard, c'est-à-dire, selon la fin des activités de grève sur place, pas avant la semaine suivante".

Des grèves ont par exemple touché la distribution dans la région de Bonn, à Bochum et dans le Münsterland - où de nombreuses lettres et colis sont restés en souffrance et n'ont pas été distribués. Mannheim, Stuttgart et Fribourg ont également été touchés.

Le syndicat réclame une augmentation de 15% pour les quelque 160 000 salariés du secteur Post & Paket Deutschland. Cette revendication est notamment justifiée par l'inflation. Selon le syndicat, 140 000 postiers perçoivent un salaire mensuel brut de 2108 à 3090 euros. Ces salariés sont particulièrement touchés par l'inflation élevée, car ils doivent consacrer une grande partie de leur revenu net à l'alimentation et à l'énergie, fait valoir le syndicat.

La dernière augmentation tarifaire, en janvier 2022, n'était que de 2 %, indique le syndicat en référence à l'inflation élevée actuelle. Les revendications tarifaires sont "nécessaires, justes et réalisables", affirme la négociatrice Verdi Kocsis.

La direction estime en revanche que les revendications du syndicat sont exagérées et impossibles à présenter. La direction de l'entreprise fait remarquer que le groupe a besoin d'une marge de manœuvre financière pour investir, afin d'être compétitif à long terme et de garantir les emplois. En outre, la Poste fait remarquer que le bénéfice du groupe "est désormais en grande partie généré par les activités internationales".

En effet, l'année dernière, seul un sixième environ du bénéfice d'exploitation (Ebit) de Deutsche Post DHL a été réalisé avec les lettres et les colis en Allemagne, alors que cette proportion est d'environ un tiers pour le personnel. Les activités de fret et d'express dans le monde entier sont depuis longtemps bien plus rentables que l'activité principale de la Poste.

Les syndicalistes réclament néanmoins une forte augmentation des salaires pour le personnel de l'activité principale en Allemagne, c'est-à-dire le transport de lettres et de colis. La charge de travail des postiers est élevée, souligne Andreas Henze de Verdi Baden-Württemberg. Dans la distribution et les centres de tri, les salariés sont "sur le fil du rasoir". "Ils doivent travailler de plus en plus vite et de plus en plus dur pour les bénéfices du groupe", explique le responsable régional des services postaux. "Leur travail à l'os doit enfin être valorisé financièrement".

Des arrêts de travail avaient déjà eu lieu la semaine dernière à la Poste, et la deuxième vague de grèves d'avertissement a commencé jeudi. Les négociations collectives doivent reprendre le 8 février. La Poste entend alors présenter sa propre offre. "Malgré les positions divergentes, nous partons du principe que nous pourrons progresser dans le cadre de discussions équitables et rapides lors du prochain cycle de négociations [...]", déclare le porte-parole de la Poste./wdw/DP/stw