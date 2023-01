Grèves d'avertissement de la poste à l'échelle nationale - La Poste réagit avec incompréhension

BONN (dpa-AFX) - Dans le conflit tarifaire à la Deutsche Post, Verdi mise à nouveau sur des grèves d'avertissement. Jeudi, le syndicat a appelé à des arrêts de travail dans toute l'Allemagne afin d'augmenter la pression et d'inciter la direction à faire des concessions. Les salariés réclament une augmentation de salaire de 15% pour les quelque 160 000 employés de la branche Post & Paket Deutschland. Pour l'entreprise, c'est beaucoup trop. La semaine dernière déjà, des grèves d'avertissement de trois jours avaient été organisées, auxquelles environ 30 000 salariés avaient participé selon Verdi. Un million de colis et trois millions de lettres sont ainsi restés temporairement en souffrance.

D'après les premiers retours des sites, un porte-parole de Verdi a estimé que la participation au débrayage était élevée. "L'ambiance est bonne", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la Poste a réagi avec incompréhension à ce nouvel arrêt de travail. L'entreprise avait déjà annoncé qu'elle présenterait une offre au début de la troisième ronde de négociations le 8 février. Les grèves d'avertissement sont donc "inutiles, car elles ne font que pénaliser nos clients".

La Poste a connu des années de forte croissance, notamment en raison de la pandémie Corona : les gens commandaient beaucoup plus sur Internet qu'auparavant. L'année dernière, le volume des colis a certes légèrement baissé, car les conséquences de la pandémie se sont atténuées et les gens ont recommencé à faire leurs courses. Le ralentissement économique s'est également fait sentir. En revanche, l'activité courrier, qui s'était affaiblie auparavant, s'est redressée en raison de l'augmentation des envois publicitaires. Les perspectives du logisticien restent positives à l'heure où le commerce en ligne est en plein essor. Toutefois, l'augmentation des coûts, par exemple de l'énergie, est un problème pour l'entreprise.

Deutsche Post souligne qu'elle a besoin d'une marge de manœuvre financière pour investir - des investissements qui garantissent les emplois actuels à long terme. Si les coûts de personnel augmentent trop, cela pourrait freiner les investissements et donc assombrir l'avenir.

Verdi, en revanche, fait référence aux performances du personnel en période de pandémie et à l'inflation élevée qui nécessite une forte augmentation des salaires. "Les grèves sont un signe clair de nos membres en direction des employeurs", a déclaré la vice-présidente de Verdi, Andrea Kocsis.

Lors du deuxième round de négociations collectives la semaine dernière, les employeurs ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas disposés à compenser les pertes de salaires réels des salariés et qu'ils n'étaient pas non plus en mesure de le faire, a déclaré la syndicaliste. "C'est une provocation à laquelle les salariés répondent sans ambiguïté par leurs grèves". Le groupe prévoit un bénéfice record pour 2022. "Ce succès, l'entreprise le doit au travail de ses salariés", a ajouté Mme Kocsis. Dans ce contexte également, les revendications tarifaires sont "nécessaires, justes et réalisables".

Les grèves d'avertissement n'étaient initialement prévues que pour une journée, jusqu'à minuit. Une prolongation est toutefois possible. "Il est fort possible que d'autres grèves d'avertissement suivent dans les prochains jours", a déclaré Thomas Großstück de Verdi NRW./yynwd/DP/stk