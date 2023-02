Grèves d'avertissement nationales à la Poste lundi et mardi

La Poste allemande a annoncé lundi qu'elle allait organiser des grèves d'avertissement dans toute l'Allemagne pour lundi et mardi. Des arrêts de travail sont prévus dans certaines entreprises dans les centres de tri du courrier et des colis ainsi que dans la distribution, avait annoncé Verdi dimanche à Berlin. Des manifestations de protestation sont prévues lundi à Berlin, Rostock et Munich, et mardi à Dortmund, Hambourg, Sarrebruck, Polch (Rhénanie-Palatinat), Nuremberg, Francfort-sur-le-Main et Stuttgart.

"C'est une nouvelle fois un signal très clair envoyé aux employeurs : les salariés sont prêts à se battre pour leurs revendications et attendent maintenant un cycle de négociations qui se terminera par une forte augmentation de salaire", a déclaré Andrea Kocsis, vice-présidente de Verdi et négociatrice.

Le syndicat demande une augmentation de 15% pour les quelque 160 000 salariés sous convention collective, pour une durée contractuelle d'un an. Le conseil d'administration de la Poste rejette cette demande, la jugeant irréaliste. Les négociations se poursuivent pour la troisième fois les 8 et 9 février à Düsseldorf. La Poste a annoncé son intention de présenter une offre à ce moment-là.

En janvier, des grèves d'avertissement avaient déjà eu lieu pendant plusieurs jours. La dernière fois, 20 pour cent des colis et 9 pour cent des lettres n'ont pas été livrés en une journée à cause des débrayages./juc/DP/mis