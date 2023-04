Heil : les livreurs de colis ne doivent plus porter des paquets de plus de 20 kilos

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand du Travail, Hubertus Heil, veut améliorer les conditions de travail des livreurs de colis : Ceux-ci ne devraient plus porter seuls des colis de plus de 20 kilos. "Les colis de plus de 20 kilos devront alors être livrés à l'avenir par des entreprises de transport avec deux personnes", a déclaré le politicien SPD au journal "Bild am Sonntag". "Il s'agit ici de la santé de personnes qui, par leur travail, facilitent notre quotidien et font fonctionner le pays".

De nombreux livreurs de colis souffrent d'hernies discales, a averti Heil. "C'est pourquoi je veux imposer que les colis pesant plus de 20 kilos ne doivent plus être traînés par un seul". Une telle limitation de poids avait également été réclamée par le syndicat des services Verdi.

Deutsche Post DHL estime qu'une telle limitation légale est envisageable "si cette limite est ensuite appliquée de manière uniforme et qu'elle est également appliquée et contrôlée chez les concurrents", a déclaré dimanche un porte-parole de la Poste à l'agence de presse allemande. Dans son groupe, la part des envois de plus de 20 kilos est actuellement de 1,7%. "Nous prenons des mesures étendues, par exemple la mise à disposition de moyens auxiliaires comme le chariot de distribution, afin de minimiser la charge", a expliqué le porte-parole de la Poste. Cela a également été convenu avec les représentants des salariés.

Pour les colis de plus de dix kilos, il devrait y avoir à l'avenir une obligation d'identification, a également déclaré Heil. "Pour que le livreur voie tout de suite ce qu'il peut se permettre de faire".

Le ministre du Travail veut imposer cette mesure lors de l'amendement de la loi sur la poste sur lequel travaille actuellement le ministère fédéral de l'Économie. "Ma maison y introduira des mesures de protection du travail", a expliqué Heil. Il s'attend à ce que le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) présente le projet avant la fin de l'année. La dernière révision en profondeur de la loi postale remonte à 1999, à une époque où les lettres étaient bien plus importantes qu'aujourd'hui et où les colis ne jouaient qu'un rôle secondaire.

Heil a fait référence à la forte croissance du secteur des colis. "De 2017 à 2021, le nombre de colis est passé de 2,6 à 4,5 milliards". Après tout, il est confortable "d'acheter tout ce que l'on veut en ligne depuis son canapé et de se le faire livrer jusqu'à sa porte". Sa famille commande également en ligne, a déclaré le ministre. "J'en profite donc et je ne veux pas du tout critiquer cela. Mais nous devons aussi nous pencher sur la question de savoir ce qu'il advient des employés qui transportent un lourd colis jusqu'au cinquième étage."/sku/juc/DP/he