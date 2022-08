L'Europe fait du surplace avec le rapport sur l'emploi américain

PARIS, 5 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur un mode prudent vendredi, les investisseurs limitant les prises de risques à l'approche de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 perd 0,03% à 6.511,56 points à 08h03 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,19% et à Francfort, le Dax avance de 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,02%, le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 montent de 0,01%. Les investisseurs attendent donc à 12h30 GMT la publication du rapport officiel sur les créations d'emplois aux Etats-Unis pour le mois de juillet ainsi que sa composante sur l'évolution du salaire horaire moyen. Les économistes interrogés par Reuters tablent en moyenne sur 250.000 créations d'emplois non-agricoles après 372.000 le mois précédent. "Je pense que les données sur l'emploi continueront à nous dire que l'inflation est élevée et que la croissance de l'emploi est solide et cela continuera à accroître les anticipations de resserrement monétaire de la Réserve fédérale", a déclaré Gennadiy Goldberg, stratège chez TD Securities. En Bourse, le géant mondial de la publicité WPP chute de 7,71% à Londres après ses résultats et prévisions, entraînant dans son sillage le concurrent Publicis (-1,76%), lanterne rouge du CAC 40. L'assureur Allianz perd 2,05% après avoir accusé une baisse plus importante qu'attendu de son bénéfice net au deuxième trimestre en raison de la volatilité des marchés et des coûts de restructuration. Toujours à Francfort mais cette fois en hausse, Deutsche Post grimpe de 5,55% après avoir fait état de résultats trimestriels au-dessus des attentes. Au niveau sectoriel, l'indice Stoxx de l'énergie abandonne 0,73% toujours sous l'effet des plus bas niveaux en six mois atteints par les cours du brut. TotalEnergies , Shell et BP perdent de 1,21% à 1,62%. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)