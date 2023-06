L'agence du réseau ouverte à une réduction du nombre de jours de distribution du courrier

BERLIN (dpa-AFX) - Le chef de l'Agence fédérale des réseaux, Klaus Müller, s'est montré ouvert à la réduction du nombre de jours de distribution du courrier. "La poste est encore obligée de distribuer les lettres six jours par semaine. Mais notre société et notre comportement en matière de communication ont changé", a déclaré Müller aux journaux du groupe de médias Funke (lundi), en réponse à la question de savoir si l'entreprise devrait cesser de distribuer le lundi pour réduire ses coûts. Dans d'autres pays, des délais de livraison de deux, trois ou quatre jours seraient normaux. "Je suis ouvert à ce qu'une telle chose devienne possible ici aussi", a souligné Müller. Mais la décision revient au Bundestag.

Müller s'est montré réservé sur la proposition de la Poste d'augmenter en 2024 le tarif du courrier, actuellement de 85 centimes d'euros. Certes, le nombre de réclamations a récemment diminué après avoir été très élevé l'automne et l'hiver derniers. Mais elles sont toujours plus élevées que l'année dernière à la même période. "Il faut examiner attentivement si l'on augmente les frais de port dans cette situation", a déclaré Müller. "Il y a des intérêts légitimes de la Poste, mais nous devons aussi avoir les clients à l'esprit", a-t-il ajouté.