L'étiquette CO2 pour les colis ? La Poste demande un étiquetage obligatoire pour tous

BONN (dpa-AFX) - La Poste allemande estime que les entreprises de livraison de colis devraient être obligées de présenter leur bilan carbone par colis, au plus près des consommateurs. Une telle obligation serait utile pour "rendre les émissions de CO2 de leurs colis transparentes", a déclaré Ole Nordhoff, directeur de la division responsable de la Deutsche Post, à l'agence de presse allemande à Bonn. Il a fait référence aux classes d'élevage pour les produits carnés et au logo nutritionnel Nutri-Score, qui évalue les données relatives aux sucres, aux graisses et au sel et les classe sur une échelle de A à E. "Nous pouvons facilement imaginer quelque chose de comparable dans le secteur des colis".

La demande de la Poste pour un label environnemental se réfère à la réforme de la loi postale qui doit être adoptée d'ici la fin de l'année. Dans un document de référence, le ministère allemand de l'Économie avait récemment proposé, de manière assez vague, d'instaurer "la transparence et la comparabilité pour les utilisateurs" en matière d'empreinte carbone. Aujourd'hui, la Poste propose une solution pour concrétiser cette idée.

Jusqu'à présent, les consommateurs n'ont aucun aperçu de l'émission de dioxyde de carbone par colis lorsqu'ils commandent en ligne. Cela pourrait changer à l'avenir : Les consommateurs pourraient voir, lors du processus de commande, combien de grammes de CO2 sont émis en moyenne lors de l'envoi d'un colis, en fonction du fournisseur. Cela pourrait influencer le choix de l'expéditeur.

Une obligation d'étiquetage serait un vent favorable pour la Poste. En effet, le groupe de Bonn a investi bien plus dans l'électromobilité que ses concurrents Hermes, DPD et GLS et présente donc un bilan relativement bon en matière de gaz à effet de serre. L'entreprise affirme avoir environ 23 000 transporteurs électriques en service, soit beaucoup plus que ses concurrents.

Les données sur les émissions de CO2 par colis devraient être calculées selon des normes clairement définies, afin que "chaque entreprise ne puisse pas faire des déclarations créatives pour donner l'impression d'être respectueuse du climat", explique Nordhoff, responsable de la gestion des produits, du marketing et des filiales chez Post & Paket Deutschland.

Au Bundestag, les réactions sont diverses. Le député SPD Sebastian Roloff estime que la proposition de la Poste est "intéressante". "Tout ce qui met l'accent sur une plus grande protection du climat dans la livraison de colis mérite d'être pris en considération". Selon lui, les modalités concrètes ne sont pas encore définies. "Il devrait toutefois y avoir plus de transparence pour les consommateurs".

Reinhard Houben, du FDP, a en revanche un "sentiment de gêne" face à la proposition de Post. Il craint que le leader du marché , Deutsche Post DHL, ne prenne un net avantage sur ses concurrents plus petits grâce à l'étiquetage climatique. "Si le grand devient toujours plus grand et les petits toujours plus petits, c'est mauvais pour la concurrence et donc mauvais pour les consommateurs".

M. Houben doute que le bilan carbone des différentes entreprises soit réellement comparable à l'unité près. Grâce à la distribution groupée, la Poste aurait de toute façon un avantage sur les entreprises qui ne distribuent que des colis. Cela signifie que dans certains endroits, les employés de la Poste livrent à la fois des lettres et des colis - ce qui, selon le libéral, fausse le calcul des émissions de CO2 des colis.

Et que dit la concurrence ? Un porte-parole d'Hermes salue le principe d'une plus grande transparence. Il estime que les informations sur l'empreinte carbone devraient figurer dans les rapports de durabilité des entreprises. L'obligation d'étiquetage demandée par la Poste est

n'a cependant "pas de sens". Le Nutri-Score s'inspire d'une mesure utilisée pour les produits du secteur alimentaire et suggère une transparence "qui, appliquée aux colis, ne peut pas exister", explique le porte-parole d'Hermes. Il est actuellement impossible d'établir un pronostic concret pour un colis individuel avant qu'il ne passe par le processus logistique.

En fait, la question de savoir combien de dioxyde de carbone est émis lors du transport d'un colis est une question difficile. La Poste indique que chaque colis DHL en Allemagne génère entre 400 et 500 grammes, soit au moins 30 % de moins que ses concurrents. Cependant, les grammes indiqués ne sont qu'une moyenne. La quantité de CO2 réellement émise par un colis dépend d'une multitude de facteurs, comme la distance du trajet et la question de savoir si un véhicule électrique est utilisé pour le dernier kilomètre ou si un transporteur à combustion est utilisé.

Le porte-parole d'Hermes précise que le taux de remplissage des camions et l'utilisation de l'énergie sur les sites logistiques jouent également un rôle. Il s'agit de "paramètres qui ne peuvent tout simplement pas être déterminés lors du passage en caisse dans la boutique en ligne". En revanche, si l'on prend des valeurs moyennes, celles-ci ne sont "que partiellement pertinentes" et ne peuvent pas être converties en un véritable score CO2. Après tout, dans le cas d'un produit alimentaire, il est possible de savoir à l'avance quel sera son contenu. Pour le transport de colis, c'est différent. L'association Biek, qui représente les intérêts des concurrents de la Poste, émet un avis similaire à celui de Hermes.

Il n'est pas surprenant que les concurrents de la poste secouent la tête face à la proposition de Bonn. Mais même les écologistes ne sont pas très enthousiastes. "Le vrai problème de l'explosion du commerce en ligne n'est pas l'expédition en Allemagne, mais la pollution climatique et le gaspillage des ressources liés à la fabrication du produit en lui-même", explique Viola Wohlgemuth de Greenpeace.

Les produits à rotation rapide laissent une énorme empreinte carbone. Si les consommateurs n'avaient qu'un aperçu de l'émission moyenne de gaz à effet de serre des colis, ils cliqueraient dans la plupart des cas sur le prestataire de services dont l'émission de CO2 est la plus faible et auraient alors un bon sentiment. Mais ce serait une erreur, affirme Wohlgemuth. "Ce qui est bon pour le climat, c'est une consommation durable - c'est-à-dire peu de colis avec des produits que l'on utilise longtemps et qui restent en circulation, au lieu d'être jetés après peu de temps."/wdw/DP/zb