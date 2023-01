L'obligation d'envoyer le courrier le plus rapidement possible pourrait être assouplie

BERLIN (dpa-AFX) - La réforme de la loi sur la poste pourrait assouplir l'obligation d'acheminer les lettres le plus rapidement possible. Jusqu'à présent, 80% des lettres doivent arriver le jour ouvrable suivant. Un document de référence du ministère allemand de l'Economie a été publié jeudi, dans lequel une telle exigence est qualifiée de "peu utile". Il est dit qu'elle doit être adaptée. Mais en même temps, il faut faire pression pour que l'acheminement du courrier ne traîne pas indéfiniment. Dans le cas extrême, la Poste risque de se voir infliger des amendes à l'avenir - si les considérations contenues dans le document sont reprises dans la réforme législative à venir.

Si l'objectif de 80% est abaissé ou supprimé, la Poste sera moins pressée par le temps et de nombreuses lettres n'arriveront pas dans la boîte aux lettres le lendemain, mais le surlendemain. Le document est en quelque sorte une base de discussion pour lancer le processus législatif. Un premier projet de loi pourrait être présenté cet été. La forme que prendront finalement les règles juridiques n'est pas encore connue.

Il ressort du document qu'une exigence relative à des délais d'acheminement plus longs sera renforcée. Actuellement, 95% des lettres doivent parvenir à leur destinataire le surlendemain. Cette exigence pourrait être renforcée, soit par rapport au deuxième jour suivant le dépôt de la lettre, soit par rapport au troisième jour suivant le dépôt.

Le ministère réagit ainsi au fait que le facteur temps ne joue souvent plus aucun rôle dans la réception des lettres, car les gens règlent les questions écrites urgentes par courrier électronique ou par chat. La loi sur la poste a été révisée pour la dernière fois en 1999, à une époque où les lettres étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui.

Le renforcement de l'exigence de délais d'acheminement plus longs a pour but de garantir que des situations difficiles comme celle de l'année dernière ne se reproduisent plus : En raison de problèmes de personnel, la Poste a distribué les lettres et les colis bien plus tard que d'habitude dans certains endroits. Cela a entraîné une vague de plaintes auprès de l'Agence fédérale des réseaux.

En réaction à ces problèmes, l'autorité de surveillance a demandé une possibilité de sanction. Par le biais d'amendes ou d'astreintes, elle souhaite à l'avenir augmenter la pression sur la Poste afin qu'elle maîtrise mieux son activité. Dans le document de référence, il est désormais question de "pouvoirs d'injonction et de sanction efficaces" pour l'agence du réseau /wdw/DP/jha.