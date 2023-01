La Poste a moins de bureaux que prévu

BONN (dpa-AFX) - La Poste a trop peu de bureaux en milieu rural. L'agence fédérale des réseaux a indiqué qu'il y avait actuellement en Allemagne environ 140 "sites obligatoires inoccupés". Selon un décret, chaque commune de plus de 2000 habitants doit disposer d'au moins un bureau de poste, les grandes communes étant soumises à des exigences supplémentaires. La Poste ne remplit pas cette obligation sur les sites en question. Par rapport aux quelque 13 000 établissements fixes dont dispose la Poste à l'échelle nationale, la proportion des 140 sites non occupés est faible. Par filiale, on entend dans la plupart des cas des partenaires externes, tels que des kiosques ou des supermarchés, qui disposent également d'un guichet postal./wdw/DP/zb