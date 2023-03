La Poste demande un label CO2 pour les envois de colis

BONN (dpa-AFX) - La Deutsche Post a demandé que chaque prestataire de services de colis indique à l'avenir les émissions moyennes de gaz à effet de serre de ses envois. Une telle obligation serait utile pour "rendre les émissions de CO2 de leurs colis transparentes", a déclaré Ole Nordhoff, le directeur de la division responsable de la Deutsche Post, à l'agence de presse allemande. Il a fait référence aux classes d'élevage pour les produits carnés et au logo nutritionnel Nutri-Score, qui évalue les données relatives aux sucres, aux graisses et au sel et les classe sur une échelle de A à E. "Nous pouvons facilement imaginer quelque chose de comparable dans le secteur des colis".

La demande de la Poste pour un label environnemental se réfère à la réforme de la loi postale qui doit être adoptée d'ici la fin de l'année. Dans un document de référence, le ministère allemand de l'économie avait récemment proposé de manière assez vague de créer "la transparence et la comparabilité pour les utilisateurs" en matière d'empreinte carbone. Aujourd'hui, la Poste propose de concrétiser cette idée.

Si une telle obligation d'étiquetage devait effectivement voir le jour, cela constituerait un vent favorable pour la Poste. Le groupe de Bonn a investi beaucoup plus dans l'électromobilité que ses concurrents Hermes, DPD et GLS et a donc un bilan relativement bon en matière de gaz à effet de serre. L'entreprise déclare avoir environ 23 000 transporteurs électriques en service, soit beaucoup plus que ses concurrents.

Jusqu'à présent, les consommateurs n'ont aucun aperçu des émissions de CO2 par colis lorsqu'ils passent une commande en ligne. Cela pourrait changer à l'avenir : Les consommateurs pourraient lire, lors du processus de commande, combien de grammes de CO2 sont émis en moyenne lors de l'envoi de colis par chaque fournisseur.

La proposition de la Poste a suscité des réactions diverses au Bundestag : Sebastian Roloff, du SPD, s'est montré positif, tandis que Reinhard Houben, du FDP, a fait part de son scepticisme. Un porte-parole du concurrent de la Poste, Hermes, a rejeté l'obligation d'étiquetage demandée par la Poste, estimant qu'elle n'avait "aucun sens"./wdw/DP/zb