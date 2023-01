La Poste n'a pas assez de bureaux en milieu rural

BONN (dpa-AFX) - La Poste a trop peu de bureaux de poste en milieu rural. L'agence fédérale des réseaux a répondu à une question de la dpa en indiquant qu'à sa connaissance, il y a actuellement environ 140 "sites obligatoires inoccupés" en Allemagne. Selon un décret, chaque commune de plus de 2000 habitants doit avoir au moins un bureau de poste. Au-delà de 4000 habitants, une succursale ne doit pas être éloignée de plus de deux kilomètres dans les zones d'habitation contiguës. La Poste ne respecte pas ces exigences dans les 140 sites obligatoires.

Dans la plupart des cas, il s'agit de zones rurales. La proportion de sites non occupés est faible par rapport aux quelque 13 000 établissements fixes que la Poste exploite dans tout le pays.

Par bureau de poste, on entend principalement les prestataires de services externes qui disposent d'un guichet postal en plus de leur activité principale et qui vendent des timbres ou réceptionnent des colis - comme les supermarchés et les kiosques. En outre, il existe environ 800 centres financiers de la Postbank qui proposent des services postaux. Il n'existe plus que deux grandes filiales appartenant au groupe de Bonn lui-même : l'une se trouve au Bundestag allemand et l'autre au siège de l'entreprise à Bonn.

En tant qu'autorité de contrôle, l'Agence fédérale des réseaux veille à ce que la Poste respecte la réglementation. En ce qui concerne les sites non occupés, un porte-parole de l'autorité déclare : "Nous avons des échanges réguliers avec Deutsche Post AG à ce sujet". Il indique que nombre de ces sites "ne sont que temporairement inoccupés dans le cadre des fluctuations habituelles et prévisibles".

Un porte-parole de la Poste souligne qu'elle couvre environ 99% de tous les sites obligatoires avec des filiales. "Dans les quelques sites où ce n'est pas le cas, il n'y a souvent plus de commerce de détail du tout, et donc plus de magasins qui pourraient offrir des services postaux universels pour notre compte". Dans de tels cas, la Poste s'efforce de proposer une installation fixe avec son propre personnel, "bien que le taux de fréquentation de ces bureaux par les clients soit très faible", explique le porte-parole. De tels sites sont ouverts tous les jours ouvrables, mais ont des horaires d'ouverture réduits.

Outre les filiales, la Poste allemande indique qu'elle dispose d'environ 10 500 boutiques de colis, 2 000 points de vente de timbres et 11 000 stations d'emballage, ces dernières étant des automates pour la réception et le dépôt de colis. Mais ces lieux ne jouent aucun rôle dans le respect de la réglementation. Ils constituent certes une alternative aux bureaux de poste, selon les souhaits des clients. Toutefois, ces alternatives se trouvent principalement dans les zones urbaines - si le seul bureau de poste d'un village ferme, il n'y a pas beaucoup d'autres installations postales sur place.

Hansjörg Durz, député CSU au Bundestag, exprime ses critiques à l'égard du groupe de Bonn. "Le fait qu'il manque en Allemagne des bureaux de poste dans les trois chiffres inférieurs montre à quel point l'infrastructure postale allemande est sur le fil", dit-il, soulignant que la Poste doit prendre en compte les éventuelles fermetures de bureaux de ses partenaires commerciaux. "Outre le nombre croissant de plaintes, c'est une preuve supplémentaire que les directives du service universel ne sont pas respectées". Cela montre "à quel point il est nécessaire de réviser rapidement la loi sur la poste", affirme le chrétien-social.

La coalition des feux de signalisation veut amender la loi postale obsolète. Elle a été révisée pour la dernière fois en 1999, à une époque où les lettres étaient bien plus importantes qu'à l'ère actuelle d'Internet. Le ministère fédéral de l'Économie a l'intention de présenter prochainement les grandes lignes de cette réforme, comme l'indique une réponse du ministère à une question parlementaire du groupe parlementaire de l'Union. Le ministère prévoit ensuite de rédiger une première version du projet de loi dans le courant de l'année.

La Poste est depuis quelque temps sous le feu des critiques en raison de problèmes de distribution : l'année dernière, les effectifs étaient si faibles que les lettres arrivaient parfois avec beaucoup de retard, voire pas du tout. Le nombre de plaintes déposées par les consommateurs auprès de l'Agence fédérale des réseaux a environ triplé en 2022 par rapport à 2021. Afin d'augmenter la pression sur la Poste, l'autorité de régulation demande une possibilité de sanction contre la Poste, c'est-à-dire des amendes ou des astreintes. Cela pourrait être réglé dans l'amendement de la loi postale.

Reinhard Houben, membre du FDP au Bundestag, est favorable à une telle possibilité de sanction. De son point de vue, les déficits du réseau de filiales qui viennent d'être révélés sont une preuve supplémentaire que le groupe de Bonn ne remplit pas ses obligations en tant que prestataire de service universel. "La Poste s'engage à faire certaines choses, mais ne les respecte pas toujours", déplore le libéral. "Cela entraîne une perte de confiance de la population, qui a l'impression de se faire avoir."/wdw/DP/zb