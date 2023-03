La Poste présente des chiffres records - Verdi attend une décision sur la grève

BONN (dpa-AFX) - Deutsche Post présentera ses résultats annuels jeudi, sur fond de menace de grève des facteurs et des livreurs de colis. On s'attend à un résultat record. Le syndicat Verdi annoncera le même jour le résultat d'un vote et indiquera si un conflit social illimité aura lieu. Selon le syndicat, plus de 100 000 membres de la branche Post & Paket Deutschland avaient le droit de vote. Si au moins 75% d'entre eux rejettent l'offre tarifaire de la Poste, une grève sera lancée.

Verdi demande une augmentation de salaire de 15% dans le cadre d'une convention collective de 12 mois. La Poste propose une augmentation en deux étapes à partir de 2024 qui, selon l'entreprise, améliorerait la rémunération de 11,5 pour cent en moyenne. Parallèlement, les employés recevront progressivement 3000 euros nets dès cette année, sous forme de prime de compensation de l'inflation. Si la grève devait avoir lieu, la distribution de millions de colis et de lettres serait selon toute vraisemblance considérablement retardée.

L'automne dernier, le groupe mondial avait prévu de réaliser un bénéfice d'exploitation pouvant atteindre 8,4 milliards d'euros en 2022, ce qui constituerait le résultat annuel le plus élevé de son histoire. Comme l'entreprise n'a pas présenté de chiffres provisoires depuis lors, elle devrait avoir à peu près atteint ses prévisions /wdw/DP/jha.